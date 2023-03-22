Оккупанты ударили по Запорожью: под вражеским огнем – жилые дома и остров Хортица

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска обстреляли жилые дома и остров Хортица.

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В частности, прилет зафиксирован в жилой 9-этажке. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Как отметили в Офисе президента Украины, враг снова бил по гражданскому населению.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – написал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

По данным нашего корреспондента, враг поразил жилую 9-этажку.

О взрывах в Запорожье начали сообщать около 11.20 22 марта.

"Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!" – обратились к жителям региона в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

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