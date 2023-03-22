Оккупанты убили за сутки 14 мирных украинцев, десятки получили ранения: подробности

Российские войска на протяжении суток атаковали 11 регионов нашего государства из разных видов вооружения, включая иранские дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Под вражеским огнем оказался 121 населенный пункт, поражено более 40 объектов инфраструктуры.

Видео дня

За последние сутки Россия убила по меньшей мере 14 гражданских украинцев, еще 24 человека получили ранения. Об этом сообщили в Силах обороны и безопасности Украины.

По данным Сил обороны и безопасности, за сутки войска РФ атаковали 11 регионов нашего государства.

"В целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО "Град", "Смерч", ЗРК "С-300", БПЛА "Шахед-136", БПЛА "Ланцет", КАР "Х-59", тактическая авиация) ) произведены обстрелы 121 населенного пункта, подтверждено поражение 42 объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По состоянию на 9 часов утра известно о гибели не менее 14 гражданских украинцев. Еще 24 человека получили ранения в результате российских обстрелов.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В ряде областей сработали силы ПВО. Им удалось уничтожить 16 из 21 запущенного россиянами иранского дрона-камикадзе. Однако 5 беспилотников достигли целей.

В частности, попадание зафиксировано в городе Ржищев Киевской области. Там "шахеды" разрушили 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, в котором после прилета вспыхнул пожар.

К утру в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере 4 погибших и 7 раненых, среди них 11-летний ребенок.

Судьба еще 5 человек до сих пор неизвестна. Они могут находиться под завалами.

На террористические атаки РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что только победа Украины на поле боя, усиление санкций против агрессора и единение мира в сопротивлении РФ может вернуть глобальную безопасность.