Зеленский о ночной атаке дронами: когда кто пытается услышать слово ''мир'' в Москве, там отдают приказ на преступные удары

Ночью против 22 марта Россия атаковала Украину иранскими дронами, ракетами и другим вооружением. Именно терактами Россия реагирует на разговоры о мире.

Видео дня

Только победа Украины на поле боя и последняя санкция против агрессора могут обеспечить глобальную стабильность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это лишь за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", – подчеркнул глава государства.

Он отметил: только успехи украинской армии на поле боя приближают мир. А единство мира перед лицом российской угрозы вернет глобальную стабильность.

"Успех украинских сил на земле, в небе и море реально приближает мир. Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - отметил Зеленский.

Такое заявление президент сделал, в частности, после ночного теракта в городе Ржищев Киевской области. Около 3 часов ночи иранский дрон-камикадзе ударил по общежитиях и зданию лицея. К утру в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере троих погибших и 7 раненых.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Более 20 человек были доставлены в больницу, судьба еще 5 граждан неизвестна.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В некоторых регионах зафиксировано попадание в объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В Киевской области в результате атаки дронами, произошедшей в ночь с 21 на 22 марта, был поврежден гражданский объект. По предварительной информации, три человека погибли, а еще 7 были ранены.

Также российские террористы атаковали Житомирскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Часть БПЛА сбили силы противовоздушной обороны. Однако один вражеский дрон достиг цели и атаковал объект инфраструктуры.

В ряде регионов работали силы ПВО.

В Командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131 около 23.30. Враг совершил запуски беспилотников с территории Брянской области. Из 21 запущенного дрона силы ПВО сбили 16.