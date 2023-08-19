Организаторы выставки в Чернигове сделали заявление: мероприятие остановили и всех попросили пойти в укрытие

Организаторы выставки в Чернигове после российского теракта призвали украинцев не хайповать и не манипулировать в сети после случившегося. После того, как была объявлена тревога, мероприятие остановили, а участников попросили пройти в укрытия.

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Более того, о месте проведения выставки сообщили всего за несколько часов до ее начала. Об этом в Facebook заявила организатор мероприятия Марина Берлинская.

По ее словам, мероприятие было остановлено сразу же после объявления воздушной тревоги. Несколько раз участникам объявили о необходимости пройти в укрытие, однако часть людей проигнорировали меры безопасности. Также Берлинская отметила, что те, кто прошел в укрытие, не пострадали.

Кроме того, мероприятие было предварительно официально согласовано с властью, следовательно, место проведения выставки было предоставлено местными властями.

"Анонс, что будет мероприятие, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам (!) за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам", – заявила Берлинская.

Также она добавила, что ранее по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре и Харькове. Поэтому организатор выставки призвала не заниматься манипуляциями и не писать ничего до момента, пока не будет официальной информации.

В то же время в пресс-службе Черниговского городского совета заявили, что проведение выставки, которая проходила 19 августа, с Черниговским городским советом не согласовывалось и никаких разрешений не предоставлялось.

Напомним, российские террористы ударили по центру Чернигова. Предварительно, прилетела баллистическая ракета "Искандер-М". В результате обстрела есть раненые и погибшие, среди которых – дети.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.