Организовали схему уклонения от мобилизации: в Одессе разоблачили главу ВВК и двух сообщников. Фото

Главу врачебной консультативной комиссии одного из медучреждений Одессы заподозрили в схемах заработка на уклонистах. Предварительно, у медика было минимум два сообщника.

Главе комиссии официально объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил Офис генерального прокурора на сайте ведомства.

Также сообщено о подозрении двум сообщникам, через которых женщина получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 УК).

По данным следствия, подозреваемая организовала схему по получению взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза. Он позволял уклонистам избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

За 1500 долларов США "больные" получали выписку с диагнозом – туберкулез. В дальнейшем эти медицинские справки передавались в ТЦК и СП, на основании чего мужчин признавали непригодным к военной службе.

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Меры пресечения подозреваемым должен выбрать суд. Также решается вопрос отстранения медработницы от занимаемой должности.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее журналисты составили перечень львовских организаций, которые сознательно или несознательно способствовали бегству мужчин из страны, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА.

– В Киевской области были задержаны двое иностранцев, организовавших схему выезда уклонистов в страны Европейского Союза. Стоимость "услуги" для одного человека составляла 6000 долларов США.

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