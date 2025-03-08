Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины

Центр национального сопротивления получил доступ к электронной почте руководителя департамента гражданской обороны и защиты населения российского МЧС Игоря Сосунова. Обнаруженные там документы подтверждают его непосредственное участие в создании фильтрационных лагерей для украинцев на временно оккупированных территориях нашего государства.

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Также эти документы подтверждают закупку российским МЧС для оккупированных территорий Украины мобильных крематориев и дают представление о масштабах разрушений в захваченном Россией Мариуполе. Некоторые документы в ЦНС выложили в открытый доступ.

"Центр национального сопротивления, благодаря неравнодушным гражданам, получил доступ к электронной почте руководителя департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Игоря Сосунова. Полученные документы содержат многочисленные доказательства военных преступлений, которые российская армия и оккупационная администрация против гражданского населения совершают на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в Центре.

Для начала в ЦНС рассказали немного о личности Сосунова. Сейчас ему 60 лет. Он в 1986 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище, а в 1995-м – военно-инженерную академию в Москве. В 1998-м Сосунов защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук по специальности "Безопасность в чрезвычайных ситуациях".

В настоящее время, кроме руководящей должности в МЧС, Сосунов занимает должность заместителя начальника всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"И из его публичных выступлений за последний год следует вывод, что спасатели за поребриком на все 100 процентов стали на военные рельсы", – констатировали в ЦНС.

В почте российского чиновника ЦНС обнаружил документы, подтверждающие причастность российских "спасателей" к преступлениям против человечности на временно оккупированных территориях Украины.

"В частности, в переписке московского чиновника с МЧС Игоря Сосунова говорится о создании так называемых "пунктов временного содержания" для жителей ВОТ Луганщины и Донетчины, эвакуированных из зоны боевых действий", – отметили в ЦНС.

На то, что здесь россияне под "благородным" предлогом "вывоза людей из зоны боевых действий" действительно устроили систему фильтрационных лагерей, указывает тот факт, что все населенные пункты, куда вывозили местных жителей, расположены в непосредственной близости к линии фронта. Так что о какой-то "безопасности" и говорить нечего.

"А на самом деле все очень ужасно. Ведь эти "ПВР" – не что иное, как фильтрационные лагеря, в которых украинцев подвергают жестким проверкам и психологическому давлению. Российские оккупанты используют их для выявления граждан с проукраинскими взглядами, принудительной вербовки и депортации в отдаленные регионы РФ", – отметили в ЦНС.

Но занимается Сосунов не только фильтрационными лагерями. В перечень его задач входит также "оценка" разрушений жилищного фонда украинских городов. Особого внимания заслуживает Мариуполь. На август 2022 года чиновник отчитывался о тысячах разрушенных домов и о "радужных" планах по восстановлению Мариуполя.

Также, добавили в ЦНС, особого внимания заслуживают документы, подтверждающие факты преступлений Кремля против человечности. Речь идет о закупках для МЧС РФ на временно оккупированных территориях Украины мобильных крематориев.

"Известно, что такие мобильные крематории оккупанты используются для сожжения тел ликвидированных своих же военных, а также гражданских. Таким образом россияне скрывают реальные масштабы своих потерь и избавляются от следов военных преступлений против мирного населения", – отметили в ЦНС.

Кроме перечисленного, Сосунов, как следует из полученной Центром информации, причастен и к другим преступлениям.

"В файлах из почтового ящика высокопоставленного "МЧСника" содержатся списки спасателей-участников так называемой СВО, схемы организации мероприятий гражданской обороны, многочисленные внутренние документы, свидетельствующие о хаотичной системе принятия решений и манипуляциях на самом высоком уровне. По данным утечки, обнаружены документы, содержащие предложения по реформированию системы, внутренние протоколы заседаний и даже электронные переписки, которые указывают на возможные договоренности между руководством МЧС России и гауляйтерами Кремля на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в ЦНС.

Полученные материалы в Центре назвали еще одним доказательством целенаправленной политики России по уничтожению украинского населения и попыток стереть любые следы своих преступлений.

"Все факты уже переданы соответствующим украинским и международным органам, которые занимаются расследованием военных преступлений РФ. Исполнители этих преступлений не останутся без наказания. Каждый, кто причастен к геноциду украинцев, будет отвечать перед законом – как национальным, так и международным. Центр национального сопротивления продолжает работу по разоблачению и документированию преступлений российских оккупантов и призывает всех приобщаться к этой работе. Имеешь информацию о враге – пиши на наш чат-бот. Хочешь присоединиться к сопротивлению оккупантам – вступай в Движение сопротивления", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что оккупанты начинают мобилизацию на захваченной части Донетчины. Механизм для этого россияне уже запустили.

Также в Центре констатировали, что оккупанты уничтожают центр Мариуполя, но врут о "восстановлении".

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