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Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
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Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины

Центр национального сопротивления получил доступ к электронной почте руководителя департамента гражданской обороны и защиты населения российского МЧС Игоря Сосунова. Обнаруженные там документы подтверждают его непосредственное участие в создании фильтрационных лагерей для украинцев на временно оккупированных территориях нашего государства.

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Также эти документы подтверждают закупку российским МЧС для оккупированных территорий Украины мобильных крематориев и дают представление о масштабах разрушений в захваченном Россией Мариуполе. Некоторые документы в ЦНС выложили в открытый доступ.

"Центр национального сопротивления, благодаря неравнодушным гражданам, получил доступ к электронной почте руководителя департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Игоря Сосунова. Полученные документы содержат многочисленные доказательства военных преступлений, которые российская армия и оккупационная администрация против гражданского населения совершают на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в Центре.

Для начала в ЦНС рассказали немного о личности Сосунова. Сейчас ему 60 лет. Он в 1986 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище, а в 1995-м – военно-инженерную академию в Москве. В 1998-м Сосунов защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук по специальности "Безопасность в чрезвычайных ситуациях".

В настоящее время, кроме руководящей должности в МЧС, Сосунов занимает должность заместителя начальника всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"И из его публичных выступлений за последний год следует вывод, что спасатели за поребриком на все 100 процентов стали на военные рельсы", – констатировали в ЦНС.

Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины
Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины

В почте российского чиновника ЦНС обнаружил документы, подтверждающие причастность российских "спасателей" к преступлениям против человечности на временно оккупированных территориях Украины.

"В частности, в переписке московского чиновника с МЧС Игоря Сосунова говорится о создании так называемых "пунктов временного содержания" для жителей ВОТ Луганщины и Донетчины, эвакуированных из зоны боевых действий", – отметили в ЦНС.

Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины
Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины
Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины
Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины

На то, что здесь россияне под "благородным" предлогом "вывоза людей из зоны боевых действий" действительно устроили систему фильтрационных лагерей, указывает тот факт, что все населенные пункты, куда вывозили местных жителей, расположены в непосредственной близости к линии фронта. Так что о какой-то "безопасности" и говорить нечего.

"А на самом деле все очень ужасно. Ведь эти "ПВР" – не что иное, как фильтрационные лагеря, в которых украинцев подвергают жестким проверкам и психологическому давлению. Российские оккупанты используют их для выявления граждан с проукраинскими взглядами, принудительной вербовки и депортации в отдаленные регионы РФ", – отметили в ЦНС.

Но занимается Сосунов не только фильтрационными лагерями. В перечень его задач входит также "оценка" разрушений жилищного фонда украинских городов. Особого внимания заслуживает Мариуполь. На август 2022 года чиновник отчитывался о тысячах разрушенных домов и о "радужных" планах по восстановлению Мариуполя.

Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины

Также, добавили в ЦНС, особого внимания заслуживают документы, подтверждающие факты преступлений Кремля против человечности. Речь идет о закупках для МЧС РФ на временно оккупированных территориях Украины мобильных крематориев.

Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины
Организовывал фильтрационные лагеря и закупку крематориев: ЦНС получил доступ к документам топ-чиновника РФ, причастного к преступлениям против Украины

"Известно, что такие мобильные крематории оккупанты используются для сожжения тел ликвидированных своих же военных, а также гражданских. Таким образом россияне скрывают реальные масштабы своих потерь и избавляются от следов военных преступлений против мирного населения", – отметили в ЦНС.

Кроме перечисленного, Сосунов, как следует из полученной Центром информации, причастен и к другим преступлениям.

"В файлах из почтового ящика высокопоставленного "МЧСника" содержатся списки спасателей-участников так называемой СВО, схемы организации мероприятий гражданской обороны, многочисленные внутренние документы, свидетельствующие о хаотичной системе принятия решений и манипуляциях на самом высоком уровне. По данным утечки, обнаружены документы, содержащие предложения по реформированию системы, внутренние протоколы заседаний и даже электронные переписки, которые указывают на возможные договоренности между руководством МЧС России и гауляйтерами Кремля на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в ЦНС.

Полученные материалы в Центре назвали еще одним доказательством целенаправленной политики России по уничтожению украинского населения и попыток стереть любые следы своих преступлений.

"Все факты уже переданы соответствующим украинским и международным органам, которые занимаются расследованием военных преступлений РФ. Исполнители этих преступлений не останутся без наказания. Каждый, кто причастен к геноциду украинцев, будет отвечать перед законом – как национальным, так и международным. Центр национального сопротивления продолжает работу по разоблачению и документированию преступлений российских оккупантов и призывает всех приобщаться к этой работе. Имеешь информацию о враге – пиши на наш чат-бот. Хочешь присоединиться к сопротивлению оккупантам – вступай в Движение сопротивления", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что оккупанты начинают мобилизацию на захваченной части Донетчины. Механизм для этого россияне уже запустили.

Также в Центре констатировали, что оккупанты уничтожают центр Мариуполя, но врут о "восстановлении".

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