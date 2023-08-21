Ориентировочно это была ракета 9М727: в СБУ показали момент попадания россиянами по центру Чернигова. Фото

Служба безопасности Украины инициировало уголовное расследование в отношении ракетной атаки на драматический театр в Чернигове. По имеющимся данным, на данный момент известно, что в результате этой атаки был задействован ракетный комплекс "Искандер", принадлежащий российским вооруженным силам, воздействовавший на объект гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Украинская служба безопасности ведет расследование уголовного производства, связанного с ракетной атакой российской стороны по центру Чернигова. Данное расследование проводится на основании статьи 438 Уголовного кодекса, которая касается нарушения законов и обычаев ведения военных действий.

Для обеспечения объективного и всестороннего расследования данной трагедии следователи Службы безопасности Украины проводят широкий спектр следственных и оперативных мероприятий. Это включает в себя накопление соответствующих доказательств, документальных материалов и информации, а также допрос свидетелей и других участников событий, которые могут предоставить важные сведения по данному инциденту.

СБУ предварительно установила тип российской ракеты, которой враг ударил в субботу по гражданскому зданию. Это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер").

Отметим, что P-500 (9М728) – российская крылатая ракета, созданная для комплекса "Искандер", способная, по заявлению первого вице-премьера Сергея Иванова, преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 19 августа россияне атаковали баллистической ракетой Чернигов. Погибли семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находится в больнице.

Среди прочих российская ракета, попавшая в центр Чернигова, убила 6-летнюю Софийку. Она была единственной дочерью Ольги и Александра Голинских. Папа ребенка защищает Украину на фронте.

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