Оружие по наследству – от деда до внука: в России озабочены массовым использованием военной техники середины ХХ века

"Вторая армия мира", которая планировала захватить Киев за три дня, воюет столетними винтовками и техникой, не младшей. Возраст используемого врагом оружия подчас в 3-4 раза превышает возраст пользующегося его оккупанта.

Видео дня

Об этом пишет автор Telegram-канала "Досье шпиона", сотрудник одной из спецслужб. Он отметил, что особенностью этой войны стало одновременное использование как высокоточных, "космических" технологий, так и оружия, которым воевали почти сотни лет назад.

"На одном поле боя могут встретиться Leopard 2A6, M1 Abrams, FV4034 Challenger 2 и Т-62 с Т-54Б", – отметил эксперт,

Он добавил, что "куда-то бесследно исчезли" несколько более новые российские танки Т-72Б3 и Т-80БВМ.

Российская армия испытывает острую потребность восполнения потерь на фронте, ведь терпит их в огромном количестве. В такой ситуации старые Т-62 и его "собратья" вряд ли проходят какую-нибудь модернизацию.

"В лучшем случае они снимаются со склада хранения, проходят ТО и вперед в бой", – отметил автор канала.

Он привел список давно устаревшей техники, однако используется российской армией в войне с Украиной.

Танки: • Т-54-3 (1951); • Т-54Б (1957); • Т-62 (1961); • Т-64А (1967); Бронетранспортеры: • БТР-50 (1954); • БТР-60 (1960); Гаубицы: Д-1 (1943); Д-20 (1953); Д-30 (1960).

Автор канала также отметил, что россияне также устанавливают "на все, что можно приварить", корабельные пулеметы 2М-1, 2М-7 (1947-1951 годов) и используют зенитные установки ЗУ-23 (1960 г.) и ЗСУ-23" Шилка" (1964 г.).

Но, наверное, самым старым оружием, которое используют оккупанты, является 3-линейная винтовка Мосина образца 1891 года.

"С такой только на "Леопард" охотиться", – иронизирует автор канала.

По его словам, учитывая все это, оружие в России "передается по наследству" от деда к внуку.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия исчерпала свой ресурс и не способна проводить наступательные действия. В командовании армии РФ беспорядок, а у окупантов низкий боевой дух. Это заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!