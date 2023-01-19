Оружие победы для Украины – чего ждать от встречи в Рамштайне 20 января

На 20 января этого года запланирована очередная встреча представителей правительств и военных ведомств в формате "Рамштайн", участниками которой являются страны НАТО и их союзники. На фоне сведений о подготовке Россией второй волны мобилизации ожидания от будущего "Рамштайна" в Украине весьма высоки, ведь наш противник продолжает военную эскалацию, отказываясь от дипломатических путей прекращения войны.

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Стоит отметить, что формат "Рамштайна" достаточно четко определяет контуры антипутинской коалиции, однако она еще сильно не дотягивает до антигитлеровской во Вторую мировую войну, где все участники объединили усилия и действительно воевали против немецкого нацизма. Однако даже в этом формате Украина смогла максимально эффективно использовать военную технику, снаряжение и боеприпасы, которые предоставлялись нам с момента первой встречи в апреле 2022 года.

2023 год – политические барьеры на передачу западной бронетехники постепенно преодолеваются

Однако первый "Рамштайн" в новом 2023 году полон многих надежд на качественно новый уровень военной поддержки Украины. На фоне информации об отставке министра обороны Германии, чья деятельность на посту оказалась абсолютно неэффективной, что, в свою очередь, значительно тормозило оказание помощи Украине, можно ожидать, что немецкое правительство сможет преодолеть политический барьер в оказании тяжелой бронетехники. В последние недели о предоставлении колесных легких танков AMX-10RC заявила Франция, о готовности предоставлять танки Leopard высказались Польша и Финляндия, а на днях о передаче танков Challenger 2 заявила Великобритания. Все стало ответом на многомесячные заявления немецкого правительства, которое соглашалось предоставлять свои танки только после аналогичных решений (предоставления танков западного производства) со стороны других стран НАТО. Также к положительным сдвигам можно отнести долгожданное согласие на передачу западных образцов БМП, первыми из которых стали американские Bradley и немецкие Marder.

Переход на бронетехнику западного образца как новый этап перевооружения Украины

Итак, каких новых типов вооружений может реально ожидать Украина? Во-первых, ряд европейских стран расширили линейку БМП и предоставили Украине те образцы, которых в НАТО наибольшее количество. К ним в первую очередь принадлежат, кроме упомянутых уже Bradley и Marder, французские VBCI и AMX-10P, шведские CV90, немецкие колесные Boxer, финские Patria или их польская модификация Rosomak, а также итальянские Freccia и Dardo. Все это должно превратить многочисленные пехотные подразделения Украины в настоящие механизированные части, приближенные к образцам НАТО. Во-вторых, долгая дискуссия о танках западного образца должна успешно завершиться их предоставлением, что является залогом усиления сухопутной мощи украинской армии. В-третьих, продолжение и расширение предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов, а также зенитного вооружения, включая как новейшие системы ПВО, так и те, к которым достаточно много ракет для пополнения боекомплекта. Кроме того, информация о возможном предоставлении Британией штурмовых вертолетов Apache может дать зеленый свет на аналогичные поставки из других стран.

Оружие победы или что действительно необходимо Украине именно сейчас?

Однако что на самом деле сейчас действительно нужно Украине? К сожалению, западные страны с определенным опозданием реагируют на военные нужды Украины, предоставляя технику, которая была нужна еще вчера. В настоящее время наше государство имеет две основные угрозы – ракетные удары стратегической авиацией и морскими носителями, которые наносят ужасные потери гражданскому населению и критической инфраструктуре. Второе – это будущая волна российской мобилизации, которая может значительно увеличить количество живой силы противника на фронте, поэтому именно эти угрозы должны стать основной точкой приложения усилий западных союзников. Для отражения ракетной угрозы нам нужно не только наращивание сил ПВО, но и передача западных самолетов, значительно расширяющих радиус защиты украинской территории.

Также необходимо бороться с самими ракетными носителями российской армии, что требует появления в Украине дальнобойных сил и средств, которые будут способны поражать вражеские аэродромы и военно-морские базы или отдельные ракетные корабли в море. Такими средствами могут быть прежде всего большое количество беспилотников-камикадзе вроде иранских, которыми можно будет поражать военные объекты в глубине Российской Федерации. Во втором случае с неизбежным увеличением количественного состава российских оккупационных войск могут эффективно бороться тактическими ракетами ATACMS, которыми можно полностью перебить логистику и накопление живой силы противника как на линии фронта, так и в глубоком тылу. В комплексе со снабжением западной бронетехники и артиллерии расширение дальности зон поражения украинскими военными должно способствовать скорейшему и успешному освобождению украинских территорий.