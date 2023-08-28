"Оружие, технологии, тренировки и финансы": Зеленский уверен, что Украина получит от США гарантии безопасности вроде израильских
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США могут предоставить Украине "гарантии безопасности" по типу тех, которые имеет Израиль. Причем они будут действовать вне зависимости от смены президента в Штатах.
Такое мнение глава государства высказал в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Он уточнил, что модель безопасности, которую, вероятно, предоставят нашему государству Штаты, будет содержать "и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Президент рассказал, что договоры о гарантиях безопасности с разными странами могут содержать разные компоненты: санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты и т.д.
"Меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией – сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но имеют финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", – объяснил украинский. лидер.
Он отметил, что иностранные партнеры не хотят "быть вовлечены в войну в Украине своим личным составом", но это и не нужно, "поскольку это будет война НАТО, это Третья мировая", добавил Зеленский. Но для членства в НАТО нашему государству нужны "гарантии безопасности", подчеркнул он.
Напомним, также Зеленский не исключает вероятности того, что война в Украине может длиться много лет, учитывая близкое соседство с имперской Россией. Однако он считает, что в этих условиях совсем необязательно терять людей и привел реальный пример: государство Израиль.
"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать "в долгую", не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером с Израилем, я сказал. Можно так жить", – отметил глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– также Зеленский рассказал, что приоритет номер один на сегодняшний день для украинской власти – окончание войны победой с невозможностью ее повторения. Эта задача непростая и прежде всего зависит от единства народа;
– президент выдвинул инициативу в парламент по приравнению коррупции к государственной измене на период военного времени. В то же время, решать – кому отдавать расследование коррупционного дела, будет генпрокурор, а расследовать дела будет не НАБУ, а СБУ.
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