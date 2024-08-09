Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер выдал циничное заявление о помощи Украине. Он призвал ее сократить, потому что оружие якобы тратят "безрезультатно".

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Об этом сообщает Zeit. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он остановку немецкой помощи в сфере вооружений для Украины с целью экономии средств, Кречмер сказал, что не стоит выделять средства на вооружение Украине.

"Мы больше не можем предоставлять средства на вооружение Украине только для того, чтобы это оружие тратилось и ничего не достигало. Все должно быть пропорционально. Поддержка – да, но мы понимаем, что мы достигаем наших границ", – сказал политик оппозиционного Христианско-демократического союза.

Политик из оппозиционного Христианско-демократического союза также добавил, что изначально был против поставок оружия и выступал за дипломатические решения.

"У меня было очень четкое мнение на этот счет в течение двух лет, и я должен, к сожалению, констатировать, что оно подтвердилось во многих моментах", – сказал Кречмер.

Он также повторил, что, по его мнению, война в Украине должна завершиться за столом переговоров, а не на поле боя.

Ранее премьер-министр земли Саксония в восточной части Германии Михаэль Кречмер подверг резкой критике курс федерального правительства по поддержке Украины. Он выступил за прекращение войны путём территориальных уступок России.

В понедельник, 29 июля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он, в частности, включает танки Leopard, боеприпасы и полевой госпиталь.

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