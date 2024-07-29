Танки Leopard, боеприпасы и дроны: Германия передала Украине пакет военной помощи

В понедельник, 29 июля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он, в частности, включает танки Leopard, боеприпасы и полевой госпиталь.

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Об этом говорится на сайте Бундесвера. В него также вошли:

– 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией).

– 21 000 боеприпасов к зенитным танкам Gepard.

– 10 наземных дронов.

– 2 бронированных эвакуационных машины с запчастями.

– 10 наземных смотровых радаров.

– 25 000 боевых шлемов.

– полевой госпиталь.

"Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружения. Со складов Бундесвера и промышленными поставками, финансируемыми из фондов федеральной помощи", – говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Отмечается также, что основным направлением поставки Германии является противовоздушная оборона. А именно зенитно-ракетный комплекс Patriot.

С начала российской захватнической войны 24 февраля 2022 года Германия передала Украине материалы со складов Бундесвера ориентировочной стоимостью около 5,2 млрд евро. Кроме того, более 10-ти тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии. Расходы на это обучение составляют около 282 миллионов евро. Отдельные расходы касаются лечения раненых украинских военных.

Ранее стало известно о том, что Пентагон объявил в понедельник о предоставлении нового пакета военной помощи в размере $200 млн. для удовлетворения критических потребностей Украины, а также $1,5 млрд. в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

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