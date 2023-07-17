OSINT-аналитик показал фото надводных дронов, двигавшихся в сторону Крыма перед взрывами на мосту: их зафиксировал спутник

Европейский спутник Sentinel перед "бавовной" на мосту через Керченский пролив 17 июля зафиксировал четыре скоростных объекта в Черном море, которые двигались в направлении крымского побережья. В сети предположили, что они могут быть связаны с атакой на мост.

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Соответствующие фото обнародовал на своей странице в Twitter OSINT-аналитик с ником MT Anderson. "Ничего определенного, но группировка и направление движения интересны, исходя из недавних событий", – написал он.

По его данным, четыре неопознанных быстроходных катера были засняты в 75 км к юго-востоку от острова Змеиный. Отметим: Россия заявляла, что атака по Крымскому мосту была совершена двумя надводными морскими "украинскими" беспилотниками.

Предварительно, спутниковые фото были сделаны 16 июля, за несколько часов до взрывов на важном для логистики противника объекте. "Бавовна" настигла мост около 3:00 понедельника, 17-го числа.

В сети предполагают, что, вероятно, эти аппараты и атаковали Крымский мост. По другой версии, они были носителями БпЛА, совершивших удар.

Фото спутника Sentinel также являются еще одним свидетельством, что Россия не контролирует западную часть Черного моря.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Службе безопасности Украины официально прокомментировали подрыв Крымского моста 17 июля. Там заверили: все подробности организации "бавовны" будут раскрыты после победы нашей страны.

– Спутник американской компании Maxar Technologies Inc. заснял последствия нового ЧП на мосту через Керченский пролив.

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