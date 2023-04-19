OSINT-аналитики вычислили, где был Зеленский в полуокруженной Авдеевке: до передовой – 4 км. Фото

Во вторник, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку в Донецкой области. OSINT-аналитики установили, что он находился всего в четырех километрах от передовой, где Силы обороны ведут бои с российскими захватчиками.

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Для этого они рассчитали место, где глава государства встречался с военными. Об этом сообщили волонтеры проекта GeoConfirmed в Twitter (чтобы посмотреть фото, определите страницу до конца).

"Он находился в полуокруженной Авдеевке. На трех направлениях он был всего в 4 км (!) от линии фронта", – отметили они.

Аналитики проанализировали кадры визита Зеленского в Авдеевку. Они опубликовали карту, на которой указали место, где, по данным OSINT-специалистов, был президент, а также очертили линию фронта.

Напомним: 18 апреля президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности, а также вручил награды бойцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы 71-й бригады Вооруженных сил Украины провели молниеносный штурм под Авдеевкой, атаковав врага и захватив его позиции на стратегически важной высоте. Более десятка захватчиков были ликвидированы.

– Город Авдеевка Донецкой области уже более полугода находится на линии огня. В полиции рассказали, что местные начали активнее эвакуироваться оттуда из-за авиаударов России.

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