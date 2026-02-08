Ослепили врага: украинские диверсанты устроили оккупантам диверсию на Белгородщине. Видео, фото

В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" заявили об очередной успешной диверсии на территории РФ. В Белгородской области агент движения вывел из строя вышку связи оккупантов.

Благодаря этому враг в конкретном секторе был практически ослеплен: на вышке были установлены комплексы видеоразведки, передававшие данные о перемещениях в приграничной зоне, возникли и проблемы с координацией и защитой от дронов. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В "Атеш" утверждают, что агент движения вывел из строя объект связи в Белгородской области.

"Удачная диверсия в приграничном районе Белгородской области лишила оккупантов ключевого инструмента координации и разведки. Агент нашего движения совершил поджог аппаратного модуля у основания вышки связи. В результате уничтожения наземного оборудования всё размещенное на мачте оснащение было полностью обесточено и выведено из строя", – отмечено в сообщении.

Последствия диверсии оккупанты ощутили практически мгновенно, говорят в "Атеш".

"Этот удар фактически ослепил врага в данном секторе. До пожара на мачте работали комплексы видеоразведки типа "Муром-П", которые в режиме реального времени передавали данные о перемещениях в приграничной зоне. Теперь же, из-за ликвидации управляющей аппаратуры, этот участок фронта стал для рашистов "темным пятном", – заявили там.

Кроме того, по данным "Атеш", вместе с аппаратным модулем сгорели и ретрансляторы, поддерживавшие стабильную радиосвязь между штабами и передовыми позициями. А учитывая то, что вышка служила платформой для антенн РЭБ, подавлявших сигналы дронов, уничтожение этого технического поста открыло "окно" для беспрепятственной работы украинских БПЛА.

"Пока командование оккупантов ищет возможности для ремонта оборудования в условиях дефицита комплектующих, "Атеш" продолжает методично разрушать их инфраструктуру изнутри. Мы бьем точно и там, где нас не ждут", – заявили в движении.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по данным "Атеш", на Запорожье из-за хаоса на фоне отключения Starlink оккупанты устроили "дружественный огонь". Вследствие этого были ликвидированы 12 оккупантов.

В целом же, говорят в движении, сразу на нескольких направлениях управление войсками противника было практически парализовано.

