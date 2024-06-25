Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из тюрьмы: в чем его обвиняли. Видео

В Британии освободили из-под стражи основателя международной организации WikiLeaks, занимающейся утечками тайной информации и ее последующей публикацией, Джулиана Ассанжа. Он пробыл в тюрьме строгого режима более двух лет по обвинениям в шпионаже.

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Журналист и интернет-активист вышел на свободу под залог, ему разрешили вернуться на свою родину в Австралию. Об этом сообщил официальный аккаунт WikiLeaks в соцсети Х.

Отмечается, что утром 24 июня Ассанж покинул тюрьму Белмарш, где провел в общем 1901 день. Его выпустил под залог Высокий суд Лондона. Во второй половине дня фигурант дела о шпионаже отправился в аэропорт Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию.

В организации добавили, что он вернулся в Австралию для воссоединения с женой Стеллой и детьми.

Ранее издание CNN сообщило, что Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с его вероятной ролью в одном из величайших нарушений секретных материалов правительства США. Произошло это в рамках соглашения с Министерством юстиции. Такой шаг позволит ему избежать наказания в Штатах, поскольку соглашение предусматривает заключение сроком на 62 месяца (это эквивалентно сроку, который австралиец уже отсидел за решеткой лондонской тюрьмы, пока оспаривал решение об экстрадиции).

Отметим, что Джулиан Пол Ассанж (Таунсвилл, Австралия) – журналист, интернет-активист, основатель WikiLeaks (2006). Он проводил публичные выступления о свободе печати, цензуре, журналистских расследованиях и получил три награды журналистики за работу с WikiLeaks. В свое время эта организация обещала обнародовать 1139 документов относительно Украины.

1 декабря 2010 года Интерпол выдал ордер на арест Ассанджа и объявил его в международный розыск. В Швеции журналиста обвиняли в изнасиловании (в городе Энчепинг), двух случаях сексуального домогательства (в Энчепинге и Стокгольме) и незаконном принуждении двух женщин. Все это он якобы совершил в течение двух дней в августе того года, когда находился в этой стране с рабочим визитом. Уже 7 декабря 2010-го британская полиция арестовала Ассанжа на территории Великобритании. Его адвокат уверял, что все эти обвинения политически мотивированы и связаны с "охотой" на Ассанжа, которую "устроило правительство США".

В следующем году Белмарский магистратский суд Британии разрешил экстрадировать Ассанжа в Швецию, однако решение выдержало все апелляции. Уже в апреле 2012-го Ассанж дебютировал в роли телеведущего на российском пропагандистском англоязычном телеканале RT.

Ассандж попросил политического убежища в Эквадоре и следующие почти семь лет скрывался в посольстве этой страны в Лондоне. Но в апреле 2019-го его оттуда выдворили: президент Эквадора лишил журналиста убежища, а посол лично пустил британских полицейских в дом, где основателя WikiLeaks арестовали. Впоследствии Ассанджа приговорили к заключению, а в 2022 году Британия одобрила экстрадицию создателя сайта WikiLeaks в США, но адвокаты обжаловали это решение, пока 24 июня 2024 года его не выпустили под залог и не отправили на родину.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2020 году в американских СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование Джулиану Ассанжу в обмен на его заявление о непричастности России к взлому серверов Демократической партии. Тогда в Белом доме назвали это "полной чепухой".

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