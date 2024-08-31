Основная задача – обеспечение оперативной поддержки боевых бригад: в Нацгвардии презентовали отряд беспилотных систем 'Тайфун'

В Киеве официально представили новое подразделение беспилотных систем специального назначения "Тайфун". Он входит в ряды Национальной гвардии Украины.

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Презентация подразделения прошла в Art Ukraine Gallery. Как отмечает Укринформ, представил участников команды "Тайфун" начальник управления беспилотных систем Нацгвардии Украины, подполковник Максим Скляр.

"Мы отряд бесплиотных систем Национальной гвардии Украины. Наша основная задача - обеспечение оперативной поддержки боевых бригад. Наши группы будут быстро маневрировать при выполнении боевых задач. Мы интегрируем новейшие беспилотные системы в наш отряд", – рассказал командир отряда "Тайфун" Михаил "Майкл" Кметюк.

Командир также отметил преимущества службы именно в подразделении "Тайфун". Это возможность выбора варианта службы, постоянное обучение, возможность быть пилотом разных типов дронов и "максимальное привлечение интеллектуального потенциала".

То есть желанными кандидатами в подразделение являются мотивированные патриоты, инженеры, ветераны, выпускники школ операторов дронов и даже геймеры.

"Мы растем, сегодня нас несколько десятков. Мы ожидаем, что за счет распространения информации дойдем до набора людей нашей штатной численности. Я не буду ее в целях безопасности разглашать, но мы будем расти. Чем больше будет мотивированных людей, тем скорее наступит наша победа ", – добавил заместитель командира по боевой подготовке Павел "Министр" Гвозденко.

Обеспечение подразделения боевой техники происходит благодаря государству и фондам.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Киеве был официально презентован новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала ласточка – "один из самых уважаемых символов в украинской культуре, означающий известие о победе".

Заместитель главнокомандующего Александра Сырского полковник Вадим Сухаревский стал командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

А вот начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили капитана первого ранга Романа Гладкого. Еще в 2018 году его уволили с должности первого заместителя командующего ВМС ВСУ по подозрению в коррупции, шпионаже и связях с Россией.

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