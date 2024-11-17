Особенно активно враг атакует на двух направлениях: на фронте с начала суток уже произошло более 70 боестолкновений

С начала суток до 16:00 17 ноября на линии фронта произошло уже более 70 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях: на каждом из них захватчики провели около 20 штурмов.

Видео дня

Между тем на Курщине российские войска не прекращают атаковать свою территорию авиабомбами: они сбросили по меньшей мере 13 КАБов. О ситуации рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

С начала суток на фронте произошло уже более 70 боевых столкновений. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать почти на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно – на Покровском и Кураховском направлениях.

"Наши воины держат рубежи и предпринимают все необходимые меры по недопущению прорыва обороны", – отметили в Генштабе.

Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Сумской области. Под вражескими обстрелами оказались районы населённого пункта Басовка. Также авиация противника нанесла удар в район Журавки, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.

Также до 16:00 россияне нанесли уже девять авиаударов по территории Курской области РФ, применив 13 КАБ.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы. Также враг нанес авиаудары в районах Циркунов, Казачьей Лопани и Волчанска, сбросив семь КАБ.

Девять штурмовых действий захватчиков отражены нашими воинами вблизи Кучеровки, Загрызового, Кругляковки и Колесниковки на Купянском направлении. До сих пор продолжаются еще три боестолкновения.

На Лиманском направлении враг атакует у Твердохлебового, Грековки, Тернов и Чернещины. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения.

На Северском направлении оккупанты активно применяют авиацию, ударам шестью КАБами подвергся Северск. К тому же, на этом направлении с начала суток наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг применил штурмовую авиацию, нанеся удары восемью неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Новомарково.

При поддержке авиации на Торецком направлении противник дважды атаковал позиции наших войск вблизи Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григоровка и Петровка наши защитники отбили 18 штурмов врага, шесть боестолкновений продолжаются.

Четыре боестолкновения отразили наши защитники на Кураховском направлении, еще 19 боев продолжаются в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Солнцевки, Зари, Максимилиановки, Дальнего, Курахового и Антоновки.

На Времьевском направлении были отражены два штурма противника близ Трудового, к тому же враг сбросил в районе населенного пункта Великая Новоселка шесть управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении захватчики используют авиацию в районе Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну атаку врага.

Напомним, накануне, 16 ноября, потери российских захватчиков составили 1640 человек. Также украинские воины уничтожили 12 танков, 27 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 60 БПЛА оперативно-тактического уровня, 85 автомобилей и 2 единицы специальной техники оккупантов.