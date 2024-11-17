Более 200 единиц техники и 1640 оккупантов: в Генштабе назвали потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отменяли на фронте около 1640 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 222 единицы ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 17 ноября, общие потери живой силы войск агрессора на нашей земле достигают 720 880 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне защитники обезвредили 36 артиллерийских систем (всего 20 556), 27 боевых бронированных машин (19 021), 12 танков (9350) агрессора.

В небе воины сбили 60 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (18 974). Также сожгли 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн (29 321), две – спецтехники (3653) оккупантов.

Всего за время полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 2641 крылатую-ракету, 1252 РСЗО, 999 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей-катеров и подлодку РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению оккупантов на Запорожском направлении. Среди потерь врага насчитали по меньшей мере 20 человек погибшими.

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