"Особенно хорошие результаты": Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Покровском направлении

Покровское направление остается наиболее активным на поле боя в Украине – в течение воскресенья, 27 апреля, российские оккупанты совершили там 42 штурмовых и наступательных действия. В то же время, Силы обороны имеют "хорошие результаты" на этом участке фронта.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру в конце 1159-го дня войны с Россией. В частности, продвижение есть у бойцов 3-й бригады оперативного назначения НГУ.

"Покровское и все направления на Донетчине – я хочу поблагодарить наших воинов за стойкость. Просто молодцы! Особенно хорошие результаты 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении. Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", – сказал президент.

Он добавил, что после Пасхи российские оккупационные войска восстановили обычную для них штурмовую активность. Враг пытается продвигаться ценой значительных потерь.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение воскресенья войска России совершили 42 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских окупантов в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Богатырь, Надеевка и в направлении Алексеевки, Малиновки.

По предварительным подсчетам, бойцы Сил обороны на Покровском направлении обезвредили 222 оккупанта, 104 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, шесть мотоциклов, три БпЛА и три антенны управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили два танка и два мотоцикла противника.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", которую оккупанты спрятали в укрытии на Покровском направлении. Также защитники уничтожили ряд единиц техники и живую силу врага.

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