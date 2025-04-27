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"Особенно хорошие результаты": Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Покровском направлении

Ольга Липич
War
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Покровское направление остается наиболее активным на поле боя в Украине – в течение воскресенья, 27 апреля, российские оккупанты совершили там 42 штурмовых и наступательных действия. В то же время, Силы обороны имеют "хорошие результаты" на этом участке фронта.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру в конце 1159-го дня войны с Россией. В частности, продвижение есть у бойцов 3-й бригады оперативного назначения НГУ.

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"Покровское и все направления на Донетчине – я хочу поблагодарить наших воинов за стойкость. Просто молодцы! Особенно хорошие результаты 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении. Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", – сказал президент.

"Особенно хорошие результаты": Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Покровском направлении

Он добавил, что после Пасхи российские оккупационные войска восстановили обычную для них штурмовую активность. Враг пытается продвигаться ценой значительных потерь.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение воскресенья войска России совершили 42 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских окупантов в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Богатырь, Надеевка и в направлении Алексеевки, Малиновки.

Покровское направление.

По предварительным подсчетам, бойцы Сил обороны на Покровском направлении обезвредили 222 оккупанта, 104 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, шесть мотоциклов, три БпЛА и три антенны управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили два танка и два мотоцикла противника.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", которую оккупанты спрятали в укрытии на Покровском направлении. Также защитники уничтожили ряд единиц техники и живую силу врага.

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