'Особенно опасное оружие против гражданских': президент уточнил, какими ракетами Россия била по Украине ночью

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую волну атак на Украину. Он отметил, что Россия использовала ракеты "Калибр" с кассетными боевыми частями, которые особенно опасны для мирных жителей.

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Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения. Зеленский сообщил, что при атаке было использовано более 90 ракет и почти 100 ударных дронов, в том числе и "Калибры", направленных на энергетическую инфраструктуру и другие гражданские объекты.

По его словам, Россия продолжает свои обстрелы, пытаясь нанести вред именно энергетической системе страны и гражданским объектам, что уже традиционно является целью многочисленных атак.

"Кратко об этом дне. Сейчас еще продолжаются восстановительные работы после российского удара. Более 90 ракет, почти 100 ударных дронов. Цель – энергетика, обычные гражданские объекты", – сказал президент.

Несмотря на значительные усилия украинских сил ПВО, некоторые ракеты достигли своих целей, нанеся разрушения и приведя к отключениям электричества в нескольких регионах.

Несмотря на сложности, украинские спасатели и бригады продолжают работать в условиях высокого риска. Зеленский поблагодарил всех, кто круглосуточно работает над восстановлением энергоснабжения и обеспечением нормального функционирования критической инфраструктуры.

"Много было ущерба, неплохая работа нашей РЭБ, но, к сожалению, были и попадания. Были "калибры" с кассетными боевыми частями, и это особенно опасное российское оружие против гражданских, значительно усложнившее работу наших спасателей и наших ремонтных бригад. Но на все риски весь день наши люди работают и постепенно возвращают электричество там, где были отключения. Я благодарен всем, кто на работе с утра и продолжит круглосуточно, чтобы восстановить людям элементарную нормальность жизни", – добавил он.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. В Харькове и на Волыни подтверждены попадания, еще в ряде регионов повреждены дома и авто из-за падения обломков сбитых целей, пострадали.

С начала полномасштабной войны армия страны-агрессора России запустила по Украине около 11,5 тысяч. ракет. В результате вражеских ударов погибло более 13,5 тыс. гражданских, в их числе около 590 детей. Почти 26 тысяч получили ранения.

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