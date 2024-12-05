Остановить Путина: лучшее, что могут сделать элиты, – дворцовый переворот. Интервью с Курносовой

В последние дни российская оккупационная армия бьет свои же рекорды по уровню потерь на украинском фронте. Они уже приближаются к отметке 2000 "двухсотых" в сутки. Но глава страны-агрессора РФ Владимир Путин не собирается останавливаться. Об этом свидетельствует как наступление, которое только набирает обороты, так и последнее решение о финансировании войны. В госбюджете России на 2025 год на военные нужды выделено более 40%.

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Вместе с тем и первое – потери, – и второе – колоссальная нагрузка на экономику – на сегодня уже представляют угрозу для национальной безопасности России. Но наибольшая угроза – это сам Путин во главе Кремля. Как настроены рядовые россияне? Противников путинской агрессивной войны становится все больше. Но те, кто действительно могли бы остановить диктатора, – это российские элиты. Для этого необходим дворцовый переворот.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Сообщается о колоссальных потерях российской оккупационной армии в Украине. В частности, за сутки 2 декабря они составили 1780 человек. И подобная тенденция сохраняется на протяжении последней недели. Одновременно стало известно, что в госбюджете России на 2025 год заложены расходы на войну в размере более 40%. По вашему мнению, чем руководствуется Кремль, и в частности лично Путин, когда идет на такие немыслимые жертвы?

– Он руководствуется простым желанием добиться своей цели любой ценой. Его цель, по крайней мере промежуточная, – это все-таки захватить те самые четыре области Украины, которые они записали в конституцию. Понятное дело, что общая цель Путина – вообще сменить правительство в Киеве на подконтрольное ему. Все остальное его не интересует.

Что касается потерь, то ему вообще наплевать на жителей России. Но другое дело, что у него заканчивается живая сила. Это правда. Однако мы знаем, что он уже привлекает то северных корейцев, то хуситов, то каких-нибудь африканцев. На это у него и расчет.

Большие траты бюджета – это правда. Как мы знаем, сегодня (3 декабря. – Ред.) Путин встречается с Кудриным. На мой взгляд, это как раз связано с экономическими проблемами, которые сегодня испытывает Россия. И хотя встреча анонсирована как разговор по поводу Яндекса, я уверена, что там будут обсуждаться и более глобальные проблемы российской экономики.

Собственно, понимая, какого объема эти проблемы, Путин не трогает экономический блок правительства, рассчитывая, что именно либеральные экономисты спасут экономику даже в таких тяжелейших условиях.

– Считаете ли вы, что эта ситуация представляет угрозу для национальных интересов России?

– Сам Путин – самая большая угроза для национальных интересов России. Каждый лишний день пребывания Путина у власти – это удар по национальным интересам России. Поэтому настоящий российский патриот должен желать как можно быстрее освободить страну от Путина и как можно быстрее прекратить эту войну.

Более того – поражение путинского правительства в этой войне и есть единственный шанс России на какое-то более или менее человеческое будущее. Других шансов у России нет.

– Знаете ли вы о том, как на сегодня настроены рядовые граждане России, отдельно – москвичи и питерцы – в отношении агрессивной войны Путина против Украины?

– Надо понимать, что сегодня на соцопросы полагаться практически невозможно, потому что любое слово против войны может закончиться уголовным сроком для любого гражданина России. Большинство говорит, что оно согласно с Путиным. Это результат той абсолютно жесткой, полицейской диктатуры, которая на сегодня установилась в России.

Тем не менее по косвенным данным мы понимаем, что количество людей, которые настроены антипутински, антиправительственно, возрастает. Конечно же, таких людей больше в столицах – Москве и Петербурге, – потому что ситуация в других местах немного микшируется колоссальными выплатами, которые получают те люди, которые отправляются убивать украинцев. И это несколько меняет ситуацию.

Для многих людей из глубинки самим отправиться на войну или отправить туда своих родственников – это своего рода социальный лифт, возможность купить квартиру или что-то еще. Конечно, это очень тяжелый удар, в первую очередь по моральному климату внутри страны. От этого Россия будет долго отходить. Возможно, быстрее, чем в гитлеровской Германии, но тоже долго.

– Последний вопрос – по поводу российских элит или окружения Путина. Играют ли они какую-то роль в этой ситуации откровенного сумасшествия Путина? Что они могут сделать?

– Самое главное, что могли бы сделать элиты, – это устроить дворцовый переворот. Я надеюсь, что для этого уже начинают складываться условия. Конечно, есть те, кто поддерживают эти настроения Путина, – в первую очередь братья Ковальчуки. Но есть и некоторое количество других близких к Путину людей, которые могут иметь другое мнение. Так что посмотрим...