Потери живой силы РФ в Украине превысили 745 тысяч: за сутки минус 1780 оккупантов

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1780 российских оккупантов. Так, за более чем 2,9 года полномасштабной войны общие потери личного состава армии РФ на украинской земле достигли примерно 745 700.

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Враг несет их также в военной технике и вооружении, которых наши воины накануне уничтожили еще 155 единиц. Обновленные на 3 декабря данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины сбили три российских крылатых ракеты (всех 2855) и 31 беспилотник оперативно-тактического уровня (19 917).

Бойцы сожгли еще 23 артиллерийские системы (всего 20 976), 22 боевые бронированные машины (19 419), восемь танков (9486) армии РФ.

Кроме этого, обезвредили 60 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 666), восемь – спецтехники (3627) врага.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 1253 РСЗО, 1019 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года российские оккупанты значительно усилили штурмовые действия, что повлекло за собой установление очередных рекордных показателей потерь у них. К тому же данные по "грузу 200" одинаково высоки как в пехотных, так и механизированных подразделениях армии РФ.

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