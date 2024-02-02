Оставили без присмотра и поплатились: бойцы 63-й бригады уничтожили миномет оккупантов. Видео

В Вооруженных силах Украины показали новое видео боевой работы на передовой. FPV-дрон наших защитников уничтожил российский миномет, установленный на огневой позиции.

Видео дня

Операцию провели воины 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Ролик был обнародован пресс-службой в Telegram-канале в пятницу, 2 февраля.

Кадры снял с воздуха квадрокоптер, которым управлял воин 63-й ОМБр. Локация не уточняется.

На видео видно, что оккупантов рядом с их минометом не было. Оператор дрона заметил вражеское оружие посреди зарослей и очень точно поразил цель.

"К*ц*пская орда оставила миномет без присмотра и прикрытия – дрон мгновенно его уничтожил. Очередная продуктивная работа РУБАКа 63-й бригады", – сказано в посте военных.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский пехотинец, чтобы выжить, сдался в плен дрону защитников Украины из 128-й ОГШБр. После того как беспилотник метко сбросил гранату в окоп, оккупант показал жестами, что хочет сдаться.

– 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ ранее показала, как уничтожает российских захватчиков в окопах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!