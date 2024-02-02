'Военные технологии в действии': российский пехотинец сдался в плен украинскому дрону, чтобы выжить. Видео

На передовой российский пехотинец, чтобы выжить сдался в плен украинскому дрону 128 ОГШБр. После того как беспилотник метко сбросил гранату в окоп, оккупант проиллюстрировал жестами, что хочет сдаться.

Видео дня

Видео из дрона опубликовали в Telegram-канале 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Уже в плену россиянин рассказал, что на этот участок фронта включительно с ним прислали 40 оккупантов. Их всех разнесли ВСУ.

После точного прилета гранаты в окоп русский боец понял, что у него есть два варианта: погибнуть, или сдаться в плен и остаться живым. Он выбрал последнее, и жестами показал беспилотнику, что сдается и отправился к украинским позициям следуя за дроном. В ходе допроса он раскрыл много ценной информации, включая личный состав и орудие своего подразделения.

Так, украинские штурмовики получили полезную информацию и пополнение для дальнейших обменов пленными.

"В результате операции все остались довольны – и россиянин, уцелевший и сейчас в безопасности, и украинские штурмовики, получившие ценную информацию и пополнение для обменного фонда пленными. Военные технологии в действии!" – пишут воины.

Ранее сообщалось, что российских оккупантов, отправляемых на войну в Украину, убеждают в "слабохарактерности" украинских военнослужащих. Командиры рассказывают "мобикам" из РФ, что достаточно легкого "натиска", чтобы заставить украинцев бежать или сдаться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мать попавшего в плен оккупанта издала "проповедь" в разговоре с сыном. Россиянка увидела в плен своего сына на территории чужой страны "божественный промысел" и настоящее "чудо".

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