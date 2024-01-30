'Шесть человек на тридцатку': пленный оккупант рассказал, чем его поразили украинцы. Видео

Российским оккупантам, которых отправляют на войну в Украину, убеждают в "слабохарактерности" украинских военнослужащих. Командиры рассказывают "мобикам" из РФ, что достаточно легкого "нажима", чтобы обратить украинцев в бегство или принудить сдаться.

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Об этом в разговоре с журналистом Владимиром Золкиным заявил один из попавших в плен россиян. Он также рассказал, что уже на передовой стал свидетелем столкновений, в ходе которых украинцы побеждали противника, в пять раз превышающего их по численности.

В своем Telegram-канале Золкин опубликовал фрагмент очередного интервью с очередным российским пленным. В ходе разговора тот признался, что украинские воины одерживают победы в столкновениях, где россияне имеют значительное количественное превосходство. При этом перед отправкой россиян убеждали, что все будет ровно наоборот.

"Нам говорили как? Что украинские солдаты слабохарактерны. Чуть давонули – все, они сдались все... Ни фига подобного я не видел. Когда шесть человек на тридцать и тридцатка вот эта проигрывает это сражение – это, конечно, страшно. Когда эти шесть человек просто тридцатку отымело... И по кругу это все крутится. Шесть человек меняется у них. И заходит еще группа, 30, 40 человек, 20 человек... И просто: бах! – и все", – с нервным смешком рассказал пленный оккупант.

Напомним, ранее мать попавшего в плен оккупанта выдала "проповедь" в разговоре с сыном. Россиянка усмотрела в пленении своего сына на территории чужой страны "божественный промысел" и настоящее "чудо".

Также сообщалось, что в плену у украинских воинов оказался россиянин с тремя классами образования. Он рассказал, как попал на войну и в плен.