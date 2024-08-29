Пограничники роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" вновь показали работу своих дронов в Луганской области. Тепрер бойцы РУБпАК "Феникс" поразили враждебную антенну с ретранслятором.

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Как уточнили в Госпогранслужбе, отработали украинские защитники в районе Кременной в Луганской области. Работа продолжается, отметили в ГПСУ.

"Оккупантам связь не нужна. Результат остался за кадром, но эффект – 100%", – отметили украинские воины.

В свою очередь Широковская сельская военная администрация отметила, что подразделение РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" распространяет огненное влияние на временно оккупированные территории Луганщины.

РУБпАК "Феникс" входит в Третий пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, более известного как Луганский пограничный отряд. Пограничный отряд охраняет участок государственной границы с оккупантами протяженностью 504,19 км. Но он не только выполняет задачи обеспечения неприкосновенности государственной границы Украины, но и осуществляет другие действия, предусмотренные законодательством Украины.

В рамках кампании "Гвардия наступления" Луганский пограничный отряд стал бригадой и получил название "Помста".

Отряд имеет почетное отличие "За мужество и отвагу".

Напомним, что в феврале 2023 года отбыла премьера фильма "Мирный-21". Название картины является адресом, по которому был расположен 3 пограничных отряда в июне 2014-го. Основанная на реальных событиях, лента рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы пытались заставить изменить Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, для руководства страны-агрессора РФ важнее продолжать наступать в Донецкой области. Ожидается, что они и дальше будут концентрироваться на Донбассе вместо того, чтобы остановить вторжение ВСУ в Курскую область России.

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