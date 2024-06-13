Остин: линия фронта стабилизировалась после разрешения партнеров бить их оружием по РФ

Продвижение российских оккупантов на Харьковском направление замедлилось, а линия фронта стабилизировалась после разрешения партнеров бить их оружием по РФ. В будущем каких-либо прорывов захватчиков не ожидается.

Видео дня

Такое заявление в четверг сделал министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"То, что я вижу, – это замедление продвижения россиян и стабилизацию этого конкретного участка фронта. Теперь, я думаю, мы увидим постепенные успехи – и мы увидим плюсы и минусы – в будущем", – сказал он.

"Но опять же, пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны россиян. Я не думаю, что мы увидим это в будущем", – добавил Остин.

Он добавил, что украинские защитники нашли способ эффективно применять переданное Западом оружие.

"Украинцы многое сделали для укрепления своих оборонительных позиций и эффективно используют оружие и боеприпасы, которые им предоставляют. И все больше этого будет продолжать поступать. И поэтому, на мой взгляд, с течением времени они будут становиться сильнее", – заявил глава Пентагона.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение бить западным оружием по территории России. Он утверждает, что благодаря этому им удалось остановить наступательную операцию оккупантов в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дав Украине разрешение бить по территории России своим оружием, в Белом доме уточнили, что речь идет не только об областях, соседствующих с Харьковщиной, но и о всей протяженности государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.

– После решения США и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз. Он заявил, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной дубинкой.

– Украинский боевой самолет атаковал первую цель в России. Во время удара 9 июня в Белгородской области, вероятно, был поражен российский командный узел.