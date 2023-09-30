Освобождение Донецка: военный эксперт оценил шансы

Освобождение временно оккупированного города Донецк пока не является приоритетом Сил обороны Украины по ряду объективных причин. Однако сооруженные после 2014 года оборонные рубежи страны-оккупанта России могут оказаться не слишком трудным препятствием.

Оборона врага на этом участке фронта может быть ослаблена из-за переброски сил и средств на другие участки. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Говоря об освобождении Донецка, он отметил: "Очевидно, что это большой город, который должен освобождаться квартал за кварталом, дом за домом – там может захлебнуться любое украинское наступление". Он также не исключил "пассивного сопротивления" местного населения, ведь кремлевская пропаганда "работала" с этими людьми почти десятилетия, в частности, постоянно пугала наступлением ВСУ.

"Я не думаю, что среди городов, которые в ближайшее время можно уволить, может быть Донецк", – констатировал Мельник.

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В то же время он добавил, что "старые" оборонные сооружения врага, возведенные после начала войны 2014 года, несмотря на "бетон и железо", могут оказаться не столь прочными, как кажется.

"Если наши предположения о том, что сейчас Россия бросает свои последние резервы на то, чтобы сдержать украинское наступление на юге, верны, тогда бетонные окопы и железо, которое там есть, без должного обеспечения личным составом может быть не таким уж непреодолимым препятствием" , – сказал эксперт.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по информации Генерального штаба ВСУ, враг неоднократно пытался восстановить утраченные позиции под Авдеевкой Донецкой области. В течение суток 27 сентября оккупант наносил удары по десяти населенным пунктам в Донецкой области.