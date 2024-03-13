'Освобождение' по-русски: в сети показали жуткие фото из разрушенной оккупантами Марьинки

В сеть попали новые жуткие фото из Марьинки – города в Покровском районе Донецкой области, который был полностью уничтожен российской армией. Ни одного уцелевшего здания там не осталось – сплошь одни руины.

Фото опубликовала кремлевская "военкор" и спортсменка Марьяна Наумова. При этом она цинично подписала жуткие кадры строками из песни Виктора Цоя: "И где бы ты ни был, что б ты ни делал – между землей и небом – война".

Судя по снимкам, опубликованным пропагандисткой, Марьинки больше не существует.

Российская армия в Украине использует свою давнюю тактику – чтобы захватить населенный пункт, просто стирает его с лица земли.

"Бывший город Марьинка. Так выглядит "освобождение" по-русски", – прокомментировал журналист и писатель из Донецка Денис Казанский.

Как известно, бои за Марьинку продолжались с начала полномасштабного вторжения РФ. До войны тут жило около 9 тыс. человек. Сейчас в городе нет гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий ранее рассказал, что к западу от Марьинки российские оккупанты сосредоточивают основные усилия после захвата Авдеевки.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские Силы обороны отбили 26 атак врага в районах Бердичей, Орловки, Тоненького и Первомайского.

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