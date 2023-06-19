Итак, официально - Пятихатки освобождены.

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Казалось бы, это небольшое село с освобождения которого странно делать какое-то достижение, но это не совсем так. А точнее - вообще не так.

Дело в том, что Пятихатки находится прямо на трассе 0812, ведущей через М18 к Васильевке.

Сама же Васильевка входит в опорный треугольник оккупантов в Запорожской области Васильевка-Токмак-Мелитополь. То есть, открывается путь к одной из основных вершин обороны оккупантов.

Помимо этого, Пятихатки имеют выход через Жеребянку на Юг, а оттуда распутье на Запад и Восток.

Данное село играло важную роль в полосе обеспечения российских оккупантов и являлось опорным на данном участке их первой линии обороны. О значимости села говорит хотя бы то, что оно, а так же Роботино и Новопокровка были опорными в планах наступления РОВ на Запорожье вначале этого года.

Фактически, освобождение этого села говорит о вклинивании СОУ в линию обороны РОВ и перспективу охвата ряда отдельных участков без прямого соприкосновения, с созданием угрозы окружения оккупантам, посредством чего выдавливания их. То есть, десятки квадратных километров, а то и больше.

Отдельным бонусом является то, что в ходе освобождения села был уничтожен такой себе "грузинский" сепар Техов Айвенго, замком батальона "Шторм. Осетия". Именно в ответственности осетинской группы, 429 МСП 19 МСД и 4 ВБ ЮО находится данный сектор, от чего особо тепло на сердце становится...

Ну, что, осетинчек залётный, понравились степи запорожские?

Ну и важный момент, как всегда. Село было освобождено несколько раньше, чем об этом было объявлено официально и это правильно. Поэтому, готовьтесь к новостям, ведь то, о чём вы узнаёте сегодня, происходило "позавчера".

Слава нації!