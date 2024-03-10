'Освобожденные' города будут напоминать Бахмут и Авдеевку: Кулеба объяснил литовцам, что будет, когда Путин вторгнется в страны Балтии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если российский диктатор Владимир Путин нападет на страны Балтии, которые являются членами НАТО. По его словам, страна-агрессор РФ в таком случае терпит поражение, однако последствия войны будут страшными.

Города Литвы, Латвий и Эстонии в случае вторжения российских войск могут получить значительные разрушения. Об этом Кулеба сказал в интервью литовскому информационному агентству Elta.

"Если Путин вторгнется в страны Балтии, вы будете мужественно защищать свои народы от врага, превосходящего вас и по опыту, и по возможностям. НАТО потребуется несколько дней, чтобы решить, как ответить. И тогда НАТО отреагирует", – прогнозирует он.

По мнению Кулебы, силы НАТО в конечном счете победят российских захватчиков.

"Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Более красивого Вильнюса не будет", – предупредил министр.

Глава МИД подчеркнул, что самый дешевый и безопасный способ избежать этого сценария – поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии. По его словам, Литва это понимает и потому активно поддерживает Киев. "Другие делают вид, что могут этого избежать", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила нынешнее состояние России с состоянием непредсказуемого алкоголика или наркомана. Она подчеркнула, что соседние страны должны понимать, что поведение РФ сложно спрогнозировать.

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