От 2 до 17 лет: Украина вернула еще 11 детей с временно оккупированных территорий и России. Фото

Из временно захваченных войсками России территорий Украины и государства-агрессора вернули еще 11 украинских детей. Операция была проведена в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Самому маленькому спасенному ребенку всего два года, самому старшему парню – 17 лет.

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Об этом в среду, 2 апреля, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. По его словам, находясь в оккупации, эти семьи жили под постоянным давлением из-за проукраинской позиции, подвергались преследованиям, запугиванию и лишению базовых прав.

Омбудсмен рассказал, что на подконтрольную властям Украины территорию вернули беременную женщину с 2-летним ребенком. Оккупанты запугивали семью и отказывали в медицинской помощи из-за отсутствия российских документов. Теперь украинка получила помощь врачей и уже родила дочь.

Также вернули 11-летнего мальчика и его маму, а отец находился в плену. Все время в оккупации они пытались не попадать в поле зрения войск РФ. После освобождения мужчины из плена, женщина обратилась в Офис омбудсмана с просьбой помочь выехать из ВОТ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram рассказал, что также удалось вернуть двух братьев 10 и 12 лет, чей отец погиб после пыток из-за проукраинской позиции.

После его смерти мать решила покинуть временно оккупированную территорию вместе с сыновьями.

"Благодарю команду Офиса Омбудсмана Украины за содействие в организации спасательной миссии и всех, кто был вовлечен в это важное дело. Выполняем задачу президента — вернуть всех детей", – добавил глава ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей на территорию страны-агрессора. Это они делают под предлогом "реабилитации" и "оздоровления".

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