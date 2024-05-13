Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко перечислил страны, которые, по его информации, готовы помочь Украине, послав сюда своих военных.

Это (предварительно): Франция (главная), Нидерланды, Норвегия, Дания, Польша (склоняется), Эстония и Литва.

Колеблются: Великобритания, Бельгия, Швеция и Финляндия.

То есть европейский север готовится нам помочь вместе с Францией своими военными кадрами (речь поначалу примерно о тысячах 20) на нашей территории. Конечно — в случае официального приглашения.

Правда, будут они, возможно, не непосредственно в самом аду в районах боевых действий, а для охраны, например, границы, аэродромов, тыловых складов, инфраструктуры, для ремонтных работ или обучения украинских военных. И высвободят таким образом наших — уже для отправки на передовую.

В 1939 году была "странная война", которую обьявили фашистам Франция и Великобритания, когда их военные почти не принимали в ней участия. Сейчас может оказаться наоборот: объявления войны не будет, но военные будут задействованы.

Такая себе ограниченная Третья мировая. А если мордор ответит кому-то из них по их территории и включится знаменитая статья 5 Вашингтонского договора, то уже и не ограниченная.

(Заодно — ещё одна информация, но на другую тему, и к ней значительно меньший уровень доверия, ибо она — от профессора Соловья: мишустина переназначил премьером россии лично Си, причём после того, как отказался от этой должности тихий сумасшедший вайно — руководитель администрации президента. Так что в конце концов всё решил Главный китаец.)

Всем привет из Харькова, всё будет Украина!