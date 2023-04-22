От чего зависит успех украинского контрнаступления: глава разведки Эстонии указал на главный фактор

Глава Разведывательного центра Министерства обороны Эстонии полковник Марго Гросберг отметил, что главным фактором успеха украинского контрнаступления является боевая подготовка подразделений Сил обороны. По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины готовятся освобождать наши территории от оккупантов.

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Об этом Гросберг сказал во время пресс-конференции 21 апреля, передает ERR. "При любых операциях, особенно наступательных, крайне важна синхронизация разных родов войск как во времени, так и в пространстве", – отметил он.

Россияне при этом также активно ведут подготовку к будущим атакам ВСУ. Особенно усиленно враг готовится к украинскому наступлению в районе Запорожья и Херсона. Там войска РФ возводят оборонительные сооружения сразу на нескольких направлениях.

В целом же, говорит глава разведки Эстонии, в последнее время интенсивность боевых действий в Украине снизилась. Причина этого проста – и ВСУ, и "вторая армия мира" стараются экономить имеющиеся боеприпасы.

Марго Гросберг также прокомментировал спекуляции относительно того, когда именно Украина пойдет в наступление – ходят слухи, что это якобы может произойти 9 мая. Военный отметил, что в начале полномасштабной войны для РФ были важны даты, которые имеют символическое значение.

Однако уже не раз было доказано на практике, что планировать даты действий на фронте можно, но вот достичь результатов в установленный срок далеко не так просто.

Что же касается контрнаступления украинской армии, тут почти все зависит от погоды.

"Украина – это совсем другой регион, особенно северо-восточная и южная части Украины, где многое зависит от погоды. На этой неделе было дождливо, дожди обещают и на следующей неделе. Если в ближайшие три недели погода не изменится, то эти даты станут неактуальными", – сказал Гросберг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в готовности Украины отвоевать новые территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению. Нынешняя цель Альянса – обеспечить победу Украины.

– Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что ВСУ пойдут в контрнаступление на очень узком отрезке фронта на юге страны, чтобы пробить оборону противника, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма.

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