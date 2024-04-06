От мобилизации не освобождает: адвокат объяснил, что изменится для украинцев со статусом 'ограниченно подходящий'

Пока общественность ждет новых законов, всеобщая мобилизация в Украине продолжается по старым. Однако уже через месяц, в мае 2024 года, вступает в силу закон, убирающий из правового поля такие понятия, как "непригодный к военной службе в мирное время или ограниченно пригодный в военное время".

Остаются только два понятия: либо "пригодный к военной службе", либо "непригодный". Что это значит на практике и что изменится для украинцев, OBOZ.UA расспросил адвоката Ярослава Гришина.

Кто такой "ограниченно годный"?

Ранее законодательство, действовавшее до принятия этого закона, постановлением Кабинета министров был определен перечень заболеваний, дававших право лицу получить статус ограниченно-пригодного. То есть это лицо фактически в мирное время вообще не могло проходить военную службу. И ограниченно, что для выполнения некоторых работ в военное положение, таких лиц можно привлекать. Это фактически льготный такой статус, такой иммунитет для того, чтобы лицо фактически или вообще было освобождено от прохождения службы, или если все же в военное время его присоединили к армии, чтобы этот человек мог в тылу выполнять какие-то спокойные задачи.

На сегодняшний день законопроект президент подписал, он вступил в законную силу, и теперь есть три месяца у Кабинета министров для того, чтобы определить, скажем, новый перечень болезней, который будет давать этот статус. А интересно, какой именно статус это должно признать Министерство обороны. То есть будет теперь не ограничен годный, а какой-то другой статус. Лицо будет мобилизовано, но оно должно выполнять функционал в соответствии с особенностями своих заболеваний.

Выходит, есть 9 месяцев, до февраля 2025 года, для того чтобы все лица, которые имели статус ограниченно пригодных, повторно прошли военно-врачебную комиссию.

Список заболеваний будут изменять. Будут сокращать?

Честно говоря, скорей всего, что будут сокращать. Интересный вопрос, если зрение очень плохое, сколиоз, плоскостопие. Что будет с этими болезнями, которые раньше предоставляли право быть ограниченно подходящим.

К сожалению, есть случаи некачественной работы военкоматов, когда мобилизовали инвалидов без рук, без ног. Просто действительно люди, серьезно больные, поэтому очень тщательно, осторожно надо к этому относиться.

Кроме того, у нас такое раздвоенное законодательство. То есть если человек является инвалидом третьей или второй группы, он не подлежит мобилизации. Надо четко понимать, что в этой части не отменено освобождение от мобилизации для инвалидов, и нормы продолжают действовать.

Какая будет реакция самих военных, военнообязанных мужчин, тех, кто на фронте и тех, кто пока дома?

Те, что на фронте, безусловно, будут положительно к этим изменениям относиться, потому что мы понимаем, что люди воюют 2 года без ротации, их нужно менять, им нужно давать возможность демобилизоваться, отдыхать, лечиться. Что касается мужчин, которые находятся в тылу – это большой вопрос.

Скорее всего, все, кто хотел, так или иначе уже мобилизовались. Сейчас фактически новых рекрутеров находить очень тяжело. Эти нормы закона направлены на то, чтобы находить более репрессивными методами таких мужчин. Вместе с тем, украинцы сегодня в основном законопослушны.

Президент уже подписал изменения, которые с 25 лет теперь мужчины подлежат мобилизации. На самом деле из-за этих изменений тысяч 150 мужчин могут быть мобилизованы. Многие мужчины законопослушны, когда получили повестку, пошли в военкомат.

На самом деле те истории, когда мы иногда видим, что там силой кого-то тянут, это не массово, не системно. Это бывает редко в каких-то исключительных случаях: где-то человеческий фактор, где-то, скажем, какое-то неуважение проявляют к работающим в ТЦК. Это не то, что у нас массово происходит, это враждебное ИПСО и к этому нужно осторожно относиться.

Надо также понимать, что сейчас в ТЦК работают многие фронтовики, которые также фактически ограниченно пригодными, потому что они ранены, контужены. Это не просто какие-то тыловые. К ним следует относиться с уважением, выполнять их законные требования.

У военнообязанных мужчин есть 9 месяцев. Если они через 9 месяцев не придут на повторную проверку ВЛК, это может быть административное правонарушение или уголовное?

Это хороший вопрос. Фактически, по моему глубокому убеждению, это может быть только административное правонарушение. Потому что уклонение от военной службы как уголовное правонарушение как преступление может быть только для тех, кто уже прошел медицинскую комиссию.

Если человек прошел медицинскую комиссию, его вызывают, отправляют в тренировочные комплексы, а этот человек уклоняется, то здесь речь может идти об уголовном преступлении. До прохождения комиссии это не может быть криминальным преступлением. Поэтому я думаю, что максимум это админправонарушения может быть.

Вы поддерживаете такие новые правки?

И это хороший вопрос. Важно, какова будет правоприменительная практика. Не хочется, чтобы были злоупотребления, и не хочется, чтобы какие-то люди могли бы из-за этого пострадать.

Мое все же мнение, что без этих правок можно было бы обойтись. Мы понимаем, что война у нас большие, что люди необходимы, и что нужно идти служить. Все это безусловно верно и совершенно очевидно. Вместе с этим ограниченно пригодных, по сути, немного.

Таких людей в процентах, каких-нибудь тысячи, десятки тысяч. То есть это не решает тотальную нехватку людей. Но поэтому реально могут пострадать люди, которые по состоянию здоровья действительно не могут проходить военную службу. Они ограниченно пригодны и сейчас, если их забрать, просто могут там умереть.

Как правозащитник, я все же считаю, что эти изменения преждевременны, не определены и могут иметь негативные последствия.

Вы сказали, что есть такие случаи, когда у военных были проблемы со здоровьем, но они из-за чьей-то небрежности все-таки пошли на войну. У меня знаком с эпилепсией, но он воюет. Сейчас, по-вашему, это будет больше контролироваться?

Я думаю, что хуже будет. Что будут грести тотально таких людей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Граждане, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти пересмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, который состоится 4 мая.

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