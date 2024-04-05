До какой даты ограниченно пригодные в Украине должны повторно пройти ВЛК и можно ли обжаловать решение комиссии: разъяснение

На днях президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине упраздняется статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Граждане, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти пересмотр в течение установленного срока.

По итогам такого осмотра военно-врачебная комиссия (ВВК) будет определять, пригоден или непригоден мужчина, который ранее был "ограниченно пригодным". До какой даты нужно пройти повторную ВВК и возможно ли оспорить ее решение, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда "ограниченно пригодным" нужно повторно пройти ВВК

Согласно новому закону №3621-IX, мужчины, которые, по заключению ВВК, ранее были признаны ограниченно пригодными, должны пройти повторное медосмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу.

Подписанный Зеленским документ опубликовали 3 апреля, а он вступит в силу 4 мая 2024 года. От последней даты и следует отсчет девяти месяцев для прохождения повторной ВЛК.

В инфографике Минобороны указали, что, следовательно, сделать это нужно до 4 февраля 2025 года.

После повторной ВВК военные, признанные непригодными, будут уволены с военной службы, а признанные пригодными – продолжат службу. Военнообязанные, признанные непригодными, будут исключаться из военного учета, а признанные пригодными могут проходить службу.

Можно ли обжаловать решение ВВК

Решение ВЛК можно оспорить, если гражданин считает, что оно не отражает его реальное состояние здоровья. Болеть это можно в досудебном порядке или через суд.

Обычно положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке, так что лучше начать с него, советуют в Минздраве.

Для этого нужно:

1. Написать заявление/жалобу о несогласии с выводами комиссии и просьбой пересмотреть их высшим ВВК.

2. Привлечь к заявлению/жалобы все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Все эти документы следует либо собственноручно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующей ВВК.

ВЛК по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить повторный (контрольный) медосмотр. В спорных и сложных случаях окончательное решение выносит Центральная ВВК (ЦВВК).

Если в досудебном порядке обжаловать решение ВВК не получилось, можно обратиться в суд. Суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, потому что это не в его компетенции, однако может установить нарушение процедуры ВВК и на этом основании отменить решение комиссии.

Также суд может обязать провести повторный осмотр и дообследование в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Зеленский подписал закон об изменениях в законодательство о военной службе. Согласно ему, в Украине отменен статус "ограниченно пригодный", а также снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее комитет Верховной Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение поправок в законопроект № 10449 о мобилизации.

Ожидается, что на голосование его вынесут в середине апреля. Согласно документу, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку.

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