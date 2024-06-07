От мобилизации забронировали 90% спасателей и полицейских: Клименко озвучил детали

90% личного состава ГСЧС и Нацполиции забронированы от мобилизации. У других сотрудников есть выбор, куда пойти служить.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко. Он также добавил, что количество военнообязанных пожарных и полицейских можно изменять.

Клименко отметил, что другие 10% спасателей на выбор могут мобилизоваться в ряды ВСУ, Нацгвардии или Госпогранслужбы. А полицейские – в бригаду "Лють" или три боевых бригад Нацполиции.

"О спасателях. Наша позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", – уточнил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, ранее стало известно о том, что на портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

Как сообщал OBOZ.UA, банковские счета военнообязанных, указавшие поддельные адреса проживания в системе "Резерв+", могут заблокировать.

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