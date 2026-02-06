От обороны к процветанию: Ким объяснил, как украинский Miltech станет двигателем экономического роста

Военно-техническая сфера должна стать двигателем экономического роста и послевоенного процветания Украины. Такое убеждение высказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в своей статье для южнокорейского издания The Korea Times.

"Война доказала, что побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Южная Корея хорошо знает эту логику: Samsung, Hyundai и LG стали мировыми лидерами благодаря гибкости, смелым инженерным решениям и быстрым инновациям. Украина переживает подобный процесс в своих военных инновациях", - рассказал Ким.

По его словам, в Николаеве, Харькове, Днепре и других городах возникла уникальная экосистема военных технологий, которая функционирует как "ускоритель военного времени".

"В Николаеве инженеры превращают коммерческие дроны в высокоточные системы с защищенной связью всего за несколько месяцев. В Харькове разрабатывают и испытывают на передовой наземные роботизированные платформы для эвакуации и логистики, которые буквально сразу проходят испытания на фронте. В Днепре масштабно работает локализованное производство FPV дронов. Цикл "идея — тестирование — корректировка — внедрение" сократился до недель", - подчеркнул чиновник.

Он напомнил, как в 1960–80-х годах технологические гиганты Samsung и Hyundai развивались одинаково - благодаря обучению, быстрой адаптации и инженерной смелости.

"Для обеих наших стран технологии являются инструментом национальной безопасности. Важно, что многие украинские инновации имеют двойное назначение: от робототехники и автономии до безопасной связи и систем безопасности гражданского населения. Именно так военные инновации становятся движущей силой экономического роста, что отражает опыт Южной Кореи", - резюмировал Виталий Ким.