От освобождения Харьковщины до обороны Бахмута и Соледара: боевая история 3-й бригады оперативного назначения НГУ 'Спартан'. Видео

Третья бригада оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан" получила свое название из-за чрезвычайной стойкости ее бойцов. Воины нанесли удар российским оккупантам еще в первые часы боев в окрестностях Харькова. А именно там российские оккупанты оказались утром 24 февраля 2022 года.

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Как говорится в сообщении Национальной гвардии Украины, оккупационные войска планировали быстро зайти в город, но не смогли. Кроме того, вместо ожидаемого триумфа захватчики получили жесткий отпор (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, после этого Силы обороны Украины приступили к длительной героической операции по отводу войск от границы Харьковской области.

"Гвардейцы воинской части 3017 "Спартан" принимали участие в освобождении и зачистке Малой Рогани, Циркунов и поселка Кутузовка вблизи Харькова. С 6 сентября 2022 года бригада участвовала в контрнаступательной операции Сил обороны Украины в Слобожанщине. Зимой гвардейцы участвовали в боях за города Бахмут и Соледар. В ходе боев подразделения бригады ликвидировали существенное количество российских военнослужащих и их военной техники", – говорится на странице бригады.

В Национальной гвардии Украины прокомментировали работу бойцов "Спартана":

"Спартан": от освобождения Харьковщины до обороны Бахмута и Соледара. 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан" получила свое название из-за чрезвычайной стойкости ее бойцов. Они нанесли удар российским оккупантам в первые часы боев в окрестностях Харькова, где россияне оказались утром 24 февраля 2022 года".

В Нацгвардии отметили, что благодаря третьей бригаде оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан" оккупанты вместо ожидаемого триумфа получили жесткий отпор.

"После чего Силы обороны Украины приступили к длительной героической операции, чтобы отбросить врага на границы Харьковской области. Гвардейцы воинской части 3017 "Спартан" принимали участие в освобождении и зачистке Малой Рогани, Циркунов и поселка Кутузовка вблизи Харькова. С 6 сентября 2022 года бригада участвовала в контрнаступательной операции Сил обороны Украины на Слобожанщине. Зимой гвардейцы участвовали в боях за города Бахмут и Соледар. В ходе боев подразделения бригады ликвидировали существенное количество российских военнослужащих и их военной техники. Больше о боевом пути бригады, освобождении Харьковщины и боях в Бахмуте смотрите в нашем документальном фильме", – сказано в сообщении.

Теперь стало известно, что третья бригада оперативного назначения была создана приказом МВД от 11.06.2014 №554 для участия в охране общественного порядка и защите территориальной целостности Украины. А в период с июня по октябрь 2014 года происходило комплектование личного состава.

"С первых дней формирования бригада приступила к выполнению служебно-боевых задач, участвовала в антитеррористической операции и операциях Объединенных сил. Гвардейцы 3-й оперативной бригады несли службу на блокпостах и опорных пунктах подразделений, оказывали артиллерийскую поддержку пехотным подразделениям, участвовали в непосредственных боевых столкновениях с врагом. Основными горячими точками для бригады стали Дебальцево, Крымское, Мариуполь и Попасная", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что еще 14 октября 2020 года за боевые заслуги, мужество, образцовое выполнение возложенных задач и высокий профессионализм бригаде было присвоено почетное наименование в честь талантливого военачальника Армии Украинской Народной Республики полковника Петра Болбочана.

А по февраль 2022-го личный состав воинской части продолжал выполнять служебно-боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, осуществлял контрольно-пропускной режим и фильтрационные мероприятия на блокпостах, охранял оборонные объекты Вооруженных сил Украины.

Но с начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины личный состав бригады с первых минут вторжения давал достойный отпор попыткам противника прорваться в город Харьков.

"Мужественными и решительными действиями обороны города отличились бойцы минометных расчетов, гаубичного артиллерийского и зенитного ракетно-артиллерийского дивизионов бригады. 24 февраля 2022 года в первые часы вторжения тремя расчетами пушки Д-30 личным составом гаубического артиллерийского дивизиона было уничтожено 4 танка противника на объездной дороге под Харьковом. В тот же день экипаж бронеавтомобиля бригады вместе с подразделениями ТРО приняли свое первое сражение на окраине г. Харьков – в Пятихатках, где остановили продвижение колонны российских войск. 6 марта расчетом ПЗРК "Перун" был сбит дозвуковой штурмовик СУ-25, который производил обстрелы Харькова", – добавили бойцы.

За мужество и самоотверженные действия, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, десятки военнослужащих бригады отмечены государственными наградами.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения Сил обороны Украины в течение 22 июня ликвидировали 680 оккупантов и уничтожили 111 единиц их техники и вооружения. Почти за полные 485 суток полномасштабной войны потери только личного состава ВС РФ достигают уже 223 330 захватчиков.

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