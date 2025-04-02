'От отчаяния': в ОСГВ 'Хортица' объяснили, почему армия РФ использует электросамокаты на Донетчине

Российские оккупационные войска продолжают экспериментировать с видами транспорта, которыми они пытаются доставить свою пехоту на штурмы украинских позиций в Донецкой области. Среди прочего враг использует электросамокаты, старые советские танки и гражданские машины.

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Причиной этого является нехватка бронетехники, которую противник таким образом пытается компенсировать. Об этом в эфире "Суспільне. Студія" 1 апреля рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Они на всем едут сейчас. У них большое количество совершенно разной импровизированной техники. Очевидно, что электросамокат – это не по полю, а скорее по дороге, но в принципе они используют все. И чем больше времени, тем больше разных средств абсолютно неожиданных для зоны боевых действий", – сказал он.

В частности, на Лиманском направлении около недели назад видели, как враг шел в атаку на 40 мотоциклах. Также фиксируется использование россиянами багги и старых танков Т-55, переоборудованных для доставки пехоты на позиции.

"Они используют очень разные средства доставки пехоты на позиции, потому что они экспериментируют, как пройти украинские дроны", – отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Трегубов говорит, что у войск РФ действительно начал заканчиваться транспорт. Это, прежде всего, стало понятно не по импровизированному транспорту, а по более активному применению гражданских автомобилей. Полноценно заменить ими бронетехнику у россиян не получается.

"Попытки продвигаться на импровизированных транспортных средствах не очень работают. Это, скорее, от отчаяния. Они, скажем, ищут ключ к полю боя. Пока не находят", – резюмировал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты под Покровском применили в штурмах электросамокаты. Завершилось это для них не очень удачно, так как украинские воины обычно обнаруживают врага на подступах и разбивают штурмовые группы.

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