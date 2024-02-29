От полка из 2300 человек осталось 30: друг террориста Гиркина раскрыл реальные потери РФ в Авдеевке

Ряд русских пропагандистов показал письма жен погибших оккупантов. В них идет речь о массовых потерях россиян на Авдеевском направлении.

Об этом рассказал военкор Денис Казанский. Он заверил, что правда об огромных потерях российских оккупантов под Авдеевкой начала просачиваться в открытые источники.

"Друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. К примеру, в полку №1015 из 2300 человек осталось только 30. И такая ситуация не только в этом полку", – отметил Казанский.

Такие данные приводил не только Вершинин. Также утверждается, что мобилизованных россиян "бросали на убой" без подготовки. Это и привело к таким показателям.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия России в полномасштабной войне против Украины потеряла уже 413 760 личного состава. Из этого количества не менее 1150 захватчиков воины Сил обороны убрали с поля боя только за прошедшие сутки. Также накануне защитники уничтожили еще 172 единицы техники и вооружение окупантов.

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