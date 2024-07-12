От российских мин в Украине погибли сотни гражданских: СБУ готовит доказательную базу для Гааги

Российские оккупационные войска массово применяют противопехотные мины против гражданского населения Украины. С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадали более тысячи мирных жителей, из которых 297 – погибли. Среди раненых и погибших в результате подрыва на российских минах много детей.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Там отметили, что такие действия россиян являются умышленным нарушением международного права, законов и обычаев войны.

Сейчас в СБУ готовят масштабную доказательную базу применения врагом мин против гражданских, после чего будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге.

"Как установило расследование, рашисты целенаправленно обустраивают минные ловушки поблизости или на территории населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий. Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами", – говорится в сообщении.

Также российские ДРГ часто устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и приграничья Украины.

По данным СБУ, больше всего фактов применения агрессором минных ловушек против гражданского населения зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей. Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах.

– ПФМ-1 – боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы малозаметен на местности. В основном при подрыве на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;

– ПМН-2 – также боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает конечность, которой он наступил на мину;

– ОЗМ-72 – выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). Во время срабатывания она выпрыгивает на высоту почти 1 м и поражает обломками в радиусе 25 м;

– МОН-50 – противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.

"В рамках многоэпизодного уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжаются следственные действия по привлечению военных преступников к ответственности", – отметили в СБУ.

Там также призвали украинцев в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета не трогать его, сохранять спокойствие, запомнить место находки и сообщить о нем в правоохранительные органы или специальные службы. Звонить нужно по номеру 112 или 101.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Харьковском районе неподалеку от села Циркуны на российской мине подорвался автомобиль с гражданскими. В результате инцидента погибли шесть человек, среди которых двое детей.

– Также в Харьковской области шесть человек подорвались на растяжке, которую оставили российские военные. Они выжили, однако у трех из пострадавших острая реакция на стресс, у других – взрывные ранения.

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