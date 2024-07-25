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Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

Анна Павлова
War
4 минуты
408
Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

По состоянию на 22:00 25 июля на линии фронта отбиты десятки атак и уничтожена многочисленная техника россиян. На многих направлениях идут горячие бои. Всего с начала этих суток произошло 126 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке\е Генштаба ВСУ. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое повреждение и истощая по всей линии фронта.

Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

Только на Покровском направлении, по уточненной информации, сегодня был обезврежен 201 оккупант, 68 из них – безвозвратно. Также уничтожена пушка 2А36 "Гиацинт-Б", пять БПЛА разных видов и 10 единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждена артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", гаубица Д-30, миномет 2Б11 и две единицы автотранспорта.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери.

В свою очередь, российские захватчики нанесли на территорию Украины 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, оккупанты задействовали для устранения 430 дронов-камикадзе и произвели более 3400 обстрелов на позициях наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг девять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска, Глубокого и Тихого. Семь боев завершено, еще два продолжаются.

Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Украинские защитники отразили шесть атак, еще две продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Макеевки и Невского, а также в районе Серебрянского леса. Девять атак отбиты, три – продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили пять вражеских атак. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении противник совершил 13 наступательных действий. Силы обороны отразили девять атак, еще четыре продолжаются.

Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали украинские войска. Семь боев завершено, еще одно боестолкновение продолжается.

Наибольшую активность русские захватчики проявили на Покровском направлении. С начала этих суток россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону. Силы обороны отразили 18 атак, 13 еще продолжаются. Враг концентрирует усилия у Новоалександровки и Веселого.

Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковали наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Двенадцать атак отбиты, три до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник совершил 13 наступательных действий. Наши защитники остановили 10 вражеских штурмов, еще три боя – продолжаются.

Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Ореховском направлении захватчики совершили четыре атаки неподалеку от Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. В результате боестолкновений потерпели поражение.

Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Приднепровском направлении попытка всех оккупантов поместить наши подразделения с занятых позиций на левобережной части Днепра также не имела успеха.

В других направлениях ситуация без существенных изменений.

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