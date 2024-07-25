Отбиты десятки атак и уничтожена техника россиян: в Генштабе отчитались о горячих боях

По состоянию на 22:00 25 июля на линии фронта отбиты десятки атак и уничтожена многочисленная техника россиян. На многих направлениях идут горячие бои. Всего с начала этих суток произошло 126 боевых столкновений.

Видео дня

Об этом говорится в сводке\е Генштаба ВСУ. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое повреждение и истощая по всей линии фронта.

Только на Покровском направлении, по уточненной информации, сегодня был обезврежен 201 оккупант, 68 из них – безвозвратно. Также уничтожена пушка 2А36 "Гиацинт-Б", пять БПЛА разных видов и 10 единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждена артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", гаубица Д-30, миномет 2Б11 и две единицы автотранспорта.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери.

В свою очередь, российские захватчики нанесли на территорию Украины 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, оккупанты задействовали для устранения 430 дронов-камикадзе и произвели более 3400 обстрелов на позициях наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг девять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска, Глубокого и Тихого. Семь боев завершено, еще два продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Украинские защитники отразили шесть атак, еще две продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Макеевки и Невского, а также в районе Серебрянского леса. Девять атак отбиты, три – продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили пять вражеских атак. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении противник совершил 13 наступательных действий. Силы обороны отразили девять атак, еще четыре продолжаются.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали украинские войска. Семь боев завершено, еще одно боестолкновение продолжается.

Наибольшую активность русские захватчики проявили на Покровском направлении. С начала этих суток россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону. Силы обороны отразили 18 атак, 13 еще продолжаются. Враг концентрирует усилия у Новоалександровки и Веселого.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковали наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Двенадцать атак отбиты, три до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник совершил 13 наступательных действий. Наши защитники остановили 10 вражеских штурмов, еще три боя – продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили четыре атаки неподалеку от Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. В результате боестолкновений потерпели поражение.

На Приднепровском направлении попытка всех оккупантов поместить наши подразделения с занятых позиций на левобережной части Днепра также не имела успеха.

В других направлениях ситуация без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в России принялись судить по обвинению в убийстве жительницы временно оккупированного Луганска офицера путинской армии Айдина Жамидулова, чьи "патриотические" стихи рекламировали минобороны страны-агрессора. Разведчик нанес 23-летней девушке десятки ножевых ударов, а затем попросил сослуживцев добить жертву и взорвать.

Также на временно оккупированной территории Луганской области солдат армии РФ изнасиловал и убил 17-летнюю Анастасию В. из села Ровеньки. Тело девушки обнаружили в лесополосе в другом поселке, а по подозрению в ее убийстве задержали 33-летнего захватчика Андрея Курбасова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!