Отбрасывали обломки бетона: появилось видео, как патрульные спасали людей во Львове после удара РФ

Утром 19 сентября российские войска атаковали Львов, в результате ударов, нанесенных с помощью иранских дронов-камикадзе, были поражены промышленные склады: под завалами оказались люди. На спасение украинцев в первые минуты после удара отправились патрульные полицейские, несмотря на угрозу повторных атак, они вместе с простыми львовянами бросились разбирать завалы.

Тогда удалось спасти мужчину и женщину, приваленную обломками здания, еще один мужчина погиб. Видео спасения пострадавших показали в Патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня во время утренней атаки на город Львов патрульные 2-го батальона сразу отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди. Существовала угроза повторных ударов беспилотниками, так что времени на размышления не было. Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка немедленно присоединились к небезразличным гражданам и начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина", – говорится в сообщении.

На видео, снятом за считанные минуты после удара, видно, как прибывшие на место патрульные пытаются разыскать пострадавших посреди руин.

Видео дня

Первым они обнаружили и начали деблокировать 26-летнего мужчину. Пока полицейские растаскивали обломки, которыми его привалило, он рассказал, что в момент удара в помещении также была девушка 29 лет по имени Люба. Патрульные установили с ней голосовой контакт. Нашли пострадавшую под большими бетонными глыбами. Она жаловалась на боли в ноге, однако в конце концов отказалась от госпитализации.

Спасенного же мужчину с открытым переломом конечности госпитализировали.

"К сожалению, есть погибший и еще один мужчина травмирован. На месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия обстрелов", – добавили в Патрульной полиции Львовской области.

Напомним, ночью 19 сентября российские войска также атаковали Львов. В результате удара погиб мужчина. Захватчики попали в склады с бытовой химией и гуманитаркой. Там возникли пожары в четырех местах.

Уничтожены около 300 тонн гумпомощи, принадлежавших неправительственной организации "Каритас-Спес": склад выгорел дотла.

Всего этой ночью Россия запустила по Украине 30 дронов и "Искандер-М", силы ПВО сбили 27 целей.