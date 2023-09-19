Уничтожено около 300 тонн гумпомощи: всплыли новые подробности последствий удара РФ по Львову

Российские террористические войска ударом по складу во Львове уничтожили около 300 тонн гуманитарной помощи. Объект принадлежал неправительственной организации "Каритас-Спес" и выгорел дотла.

Об этом сообщила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун в заявлении, опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций Украины. Она объяснила, что это был важный гуманитарный объект.

"Я самым решительным образом осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове, на западе Украины", – заявила Браун.

Она напомнила, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права и удары по ним строго запрещены.

Напомним, 19 сентября Россия ударила дроном-камикадзе по Львову, в результате чего возникли возгорания на промышленных складах и пострадал мужчина, а позже из-под завалов спасатели извлекли и погибшего работника.

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Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, в городе уничтожены 3 складских помещения, где хранились окна, бытовая химия, а также гуманитарная помощь благотворительной миссии "Каритас-Спес". Площадь возгорания – около 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26-летний мужчина, пострадавший в результате атаки российских оккупантов на Львов, получил множественные травмы. Врачи диагностировали у него ушиб легких и перелом. Планируется операция.

– На Львовщине после ночной атаки обнаружили обломки иранского дрона-камикадзе, запущенного Россией. Его обнаружил местный житель в лесу в Червоноградском районе. На месте работают взрывотехники.

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