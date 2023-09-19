Ушиб легких и перелом: появились новые данные о состоянии пострадавшего в результате атаки РФ на Львов

Российская террористическая армия ночью 19 сентября атаковала Львов ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В результате взрывов 26-летний мужчина получил множественные травмы.

Врачи диагностировали у него ушиб легких и перелом. Об этом телеканалу "Ми – Україна" рассказал травматолог Константин Панчук (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, у пострадавшего диагностировали перелом голеностопного сустава. Также мужчина получил ушиб легких.

"Мы проведем оперативное вмешательство, стабилизируем перелом, активизируем, вертикализируем пациента и будем дальше наблюдать", – рассказал доктор.

Стоит отметить, что еще один мужчина погиб в результате вражеской атаки на Львов. Его тело обнаружили спасатели под завалами разрушенного предприятия, по которому россияне нанесли удар.

На месте происшествия пришлось перекрыть движение транспорта. Там работали спецтехника и все соответствующие службы.

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Напомним, страна-агрессор Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возникли возгорания на промышленных складах и пострадал мужчина, а впоследствии из-под завалов спасатели достали и погибшего работника.

Ранее сообщалось, что ночью 19 сентября Россия нанесла массированные удары по Украине, запустив 30 дронов-камикадзе и баллистическую ракету. Силы противовоздушной обороны отразили эту третью подряд атаку агрессора, сбив 27 ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночной воздушной атаки РФ 15 августа по территории Львовской области попали шесть крылатых ракет, еще одну сбили силы ПВО. В результате прилетов пострадали 19 человек, было повреждено около полусотни домов.

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