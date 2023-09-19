На Львовщине в лесу обнаружили обломки российского 'Шахеда': на месте работают взрывотехники. Фото

Во Львовской области после ночной атаки обнаружили обломки иранского дрона-камикадзе, запущенного Россией. Его нашел местный житель в лесу в Червоноградском районе.

На месте опасной находки работают взрывотехники. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"В Червоноградском районе житель одного из сел обнаружил в лесу обломки шахеда "герань-2". На месте работают взрывотехники. Очень прошу, если вы наткнулись на подобную находку, ни в коем случае не подходите близко. Тем более не прикасайтесь! Она может нести угрозу" вашей жизни. Немедленно звоните в полицию по номеру 102", – отметил чиновник.

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Напомним, ночью 19 сентября российские войска также атаковали Львов. В результате удара погиб мужчина. Захватчики попали в склады с окнами, бытовой химией и гуманитаркой.

Всего этой ночью Россия запустила по Украине 30 дронов и "Искандер-М", силы ПВО сбили 27 целей.