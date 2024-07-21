Отдал защите Украины десять лет своей жизни: в бою погиб 29-летний воин с Донетчины. Фото

На фронте в Луганской области погиб мужественный воин Радислав Филин, который десять лет своей молодой жизни отдал защите Украины. В 2014-м он освобождал от российских захватчиков Мариуполь и Славянск, был инструктором, а затем снова и снова воевал за родной Донбасс.

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На днях 29-летнего Героя провели в последний земной путь на Львовщине, где живут его жена-военная и сын. О потере известил Стрыйский городской совет.

"На щите, в вечной славе… Склоняем головы перед жертвенностью и преданностью Украинской идее", – отметили в громаде.

Радислав Филин родился 6 июня 1995 года в городе Константиновка Донецкой области. Учился в Ильичевской школе, окончил Международный научно-технический университет им. Ю. Бугай по специальности физическая реабилитация.

В защиту прав и свобод Родины патриот стал еще на Майдане во время Революции Достоинства, будучи молодым парнем. Уже с 2013 года проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, участвовал в боях на Донетчине, в частности, во время освобождения городов Мариуполь и Славянск.

В 2016 году Радислав в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ воевал на Луганском направлении. Со следующего года служил в Десантно-штурмовых войсках.

До полномасштабной войны военный прошел подготовку по парамедицине и психологической помощи. Он также был инструктором по боевой подготовке.

Свой последний бой младший сержант Радислав Филин принял 5 июля 2024 года в районе Белогоровки на Луганщине. Он погиб от осколочных ранений.

У защитника остались жена и сын, которые, как внутренне перемещенные лица, проживают в Стрыйской громаде Львовщины. Именно там, вдали от родного дома, 20 июля похоронили прах Героя, больше всего любившего Украину.

"10 лет своей молодой жизни отдал защите Украины… Искренне сочувствуем родителям и жене, которая также была военнослужащей с 2015 года и только недавно вернулась к гражданской жизни с сыном… Вечная и светлая память Герою!" – подчеркнули в Стрыйском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб ветеран АТО Сергей Кузнев с Закарпатья. После боев на Донбассе он реализовал в родном крае проект "Норвегия – Украина" по адаптации военнослужащих, а в 2022-м снова взял в руки оружие на фронте.

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