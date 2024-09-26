Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб линейный продюсер телеканалов СТБ и Новый канал. Фото

В бою за Украину погиб Станислав Житницкий, линейный продюсер телеканалов СТБ и Новый канал. Он был младшим сержантом отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Видео дня

Трагическое известие сообщила компания Starlight Media. Станислав отправился защищать Украину с началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

К сожалению, на этой неделе во время выполнения боевой задачи жизнь защитника оборвалась.

До полномасштабной войны Станислав работал над проектами СТБ и Новый канал с 2017 года, занимая должности старшего администратора и линейного продюсера. Он был частью таких проектов, как "Ревизор", "Супермама", "Супербабушка" и "Детектор лжи".

"Сердце Старлайта сегодня с семьей, близкими и друзьями Станислава. Всегда будем помнить нашего воина, коллегу и друга.

О дате и месте прощания со Станиславом сообщим позже", – говорится в сообщении телекомпании.

Ранее стало известно, что в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания вблизи поселка Гродовка Покровского района ранений умер военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб штаб-сержант из Полтавщины. 53-летний Олег Лутохин из Миргорода принял свое последнее сражение 17 сентября.

А 24 сентября в Одесской области простились с командиром корабля морской охраны, капитаном 3 ранга Владимиром Ковальчуком. Он погиб во время одного из российских обстрелов припортовой инфраструктуры региона.